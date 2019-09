178 neue Lehrer starten ins Schulleben

Im Bereich des Staatlichen Schulamtes Markdorf gibt es zu Beginn des Schuljahres 123 neue Lehrkräfte, zudem wurden 55 hierher versetzt. In der Stadthalle Markdorf wurden die neuen Lehrer am Montag vereidigt. Das Schulamt umfasst die Landkreise Bodensee und Ravensburg und betreut die 156 Grund-, Werkreal-, Haupt-, Real-, Gemeinschafts- und Sonderschulen mit rund 4000 Lehrern und etwa 33 000 Schülern in den beiden Kreisen.

„Bringen Sie sich ein in das Leben in ihrer neuen Gemeinde oder Stadt, wo sie nun unterrichten und leben“, forderte Martina Plümacher, stellvertretende Leiterin des Schulamtes, die neuen Lehrkräfte bei der Begrüßung auf. Der neue Beruf sei verbunden mit Verantwortung und Herausforderungen. Neben Fachwissen und Kompetenz sei auch Kreativität und Spontanität gefragt. Die Lehrer würden Verantwortung für die Bildungsbiografien der Kinder und Jugendlichen tragen, dabei sei es wichtig mit Begeisterung und Freude zu unterrichten, dies wirke ansteckend. Es sei kein Tag wie der andere, die Dynamik in der Gesellschaft übertrage sich auch auf die Schule und die Vielseitigkeit des Einzelnen sei gefordert. Der Beruf biete vielfältige Chancen und Möglichkeiten, stellte Plümacher abschließend fest.

Bei seinem Willkommen betonte Bürgermeister Georg Riedmann, dass derzeit viele Kommunen dabei seien, kräftig ihre Schulinfrastruktur zu verbessern. So auch die Stadt Markdorf, derzeit werde das Bildungszentrum, gemeinsam mit dem Kreis, umfassend renoviert und saniert. Die Entwicklung der beiden Grundschulen in der Stadt sei eine riesige, finanzielle Aufgabe, bei der es im Augenblick aufgrund der Kostenentwicklung eine Pause gebe.

Neu an der Sommertalschule in Meersburg ist Carmen Wenz, die bisher in Hessen an einer Gesamtschule unterrichtet hat. Im Rahmen des Ländertausch-Verfahrens kommt sie wieder an den See, an dem sie aufgewachsen ist. Sie wird eine achte Klasse übernehmen und Mathematik und Biologie unterrichten. Aus Geislingen/Steige kommt Susanne Grote an die Realschule Ravensburg und wird dort Englisch und Sport unterrichten, die Region hat sie bereits beim Studium in Weingarten kennengelernt.

Frisch vom Studium kommt Ludwig Ortwein, der an der Realschule Leutkirch in den Lehrerberuf starten wird. Seine Fächer sind Chemie, Mathematik und Wirtschaft. Er sei sehr motiviert und freue sich auf die neue Aufgabe, die neuen Kollegen und auf die Zusammenarbeit mit den Schülern und, dass jeder Tag neue Herausforderungen bringe, sagte Ortwein.