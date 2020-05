17-Jähriger wird erneut handgreiflich

Ein 17-Jähriger, der bereits am Dienstagabend durch ein Körperverletzungsdelikt am Markdorfer Bahnhof auffiel, ist am Mittwochabend in der Friedhofstraße in Markdorf erneut auffällig geworden.

Nachdem er gemeinsam mit weiteren Personen Besucher des Friedhofs belästigte, wurde er von einem 56-Jährigen angesprochen, teilt die Polizei mit. Darauf reagierte er äußerst aggressiv, schubste den Mann und spuckte ihn und seine Ehefrau mehrfach an. Da er den Geschädigten zudem bedrohte, erwarten ihn nun weitere Strafverfahren.

Der Jugendliche war bereits Mitte April in eine größere Schlägerei am Bahnhof verwickelt, bei der laut Polizei je ein Kontrahent der beiden beteiligten Gruppen mit einer Flasche auf den Kopf geschlagen und dadurch schwer verletzt wurde.