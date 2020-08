15 Versuchungen aus aller Welt

Eine kulinarische Weltreise haben die Besucher am Wochenende auf dem Marktplatz in Markdorf erlebt. Zur dritten Auflage des Street Food-Marktes waren etwa 15 Anbieter mit ihren Wagen gekommen und boten tolle leckere, internationale Speisen und Getränke an. Die zahlreichen Besucher ließen sich von den Corona-Auflagen nicht abschrecken und genossen die internationalen Leckereien. Positiv dabei: Bedingt durch die Vorgaben standen die Wagen nicht so dicht, es gab somit mehr Platz für die Besucher. Zur Einhaltung der Auflagen war der Marktplatz umzäunt, am Eingang am „Adler“ hieß es die Besucher-Karte auszufüllen, Maske hochzuziehen – und dann war Schlemmen angesagt. Die Entscheidung war nicht einfach: Sollten es mexikanische Spezialitäten mit Rindfleisch, Hähnchen oder etwas Vegetarisches sein. Daneben im Angebot: Schweinesteak und als Vor- oder Nachspeise und hausgemachte Reibekuchen. Die meisten Gäste machten erstmal einen Gang rund um den Marktplatz, nach dem Motto: erst mal sehen, was es so alles gibt. Neu dabei: hausgemachte Cevapcici, sei es mit Reis und Zwiebel im Fladenbrot oder im Burger-Brötchen. Daneben typische italienische Pasta in Parmesan geschwenkt, nicht so scharf wie beim Nachbarn. Für die Rindfleisch-Freunde gab es Burger in verschiedenen Variationen. Wem das nicht reichte, der konnte dazu noch Pommes oder Kartoffel-Chips bestellen. Deutlich leichter war nebenan die indische Küche: Hähnchen mit Curry, Reis oder Linsen. Sehr empfehlenswert: das Hähnchen-Filet paniert mit Cornflakes, dazu eine leckere Kräuter-Soße, meinte die Tischnachbarin, ganz frisch zubereitet. Ihre Tochter hatte sich für eine vegetarische Tortilla vom Nachbarwagen entschieden. Zwischen zwei Bissen hieß es nur: „sehr gut.“

Dazwischen totaler Kontrast in Gestalt echter schwäbischer Kässpätzle. Oder zur Abwechslung vielleicht doch frische, hausgemachte Falafel oder vegetarische Spezialitäten? Ganz schön ins Schwitzen gerieten die Anbieter von Büffel-Burgern, die mit Büffel-Mozzarella verfeinert wurden. Geduldig warteten die Besucher mit dem vorgeschriebenen Abstand. Zum Abschluss Striezel, ein Hefeteig-Gebäck süß oder herzhaft gefüllt.

Da es ausreichend Tische gab, konnten die Speisen mit dem notwendigen Abstand zum Nachbarn verzehrt werden.