1000 Euro-Spende für Hannos Genesung

Hanno ist das Therapiepferd des Vereins Therapeutisches Reiten Markdorf. Der Vierbeiner ist erkrankt, befindet sich aber schon wieder auf der Weg der Genesung. Auch dank einer Spende, wie der Verein mitteilt.

Gemeinsam mit Pferdefreundin Arina unterstützt Hanno Therapeutinnen bei der Behandlung von Multipler Sklerose, Schädelhirntrauma, Schlaganfall oder Querschnittslähmung. Kinder mit körperlichen und geistigen Beeinträchtigungen trainieren mit Hanno ihr Körperbewusstsein, schulen ihre Wahrnehmung und gewinnen Selbstvertrauen. 1000 Euro übergab nun das Stadtwerk am See gemeinsam mit der Südwestdeutschen Stromhandels GmbH an den gemeinnützigen Verein. Der kann das Geld dringend brauchen, denn: „Hanno ist in der Tierklinik. Er hatte schwerwiegende Komplikationen bei einer Kolikbehandlung – sein Leben hing an einem seidenen Faden“, erzählt Vereinsmitglied Monika Friesenhagen. Die Spende sei „ein Segen“, denn Transport, Tierarzt und Aufenthalt haben den Verein bereits über 10 000 Euro gekostet“. Hanno gehe es bereits besser. Bald dürfe er nach Hause. „Das Geld fließt nun erst einmal in seine Genesung, bis er wieder Kindern helfen kann“, so Friesenhagen.