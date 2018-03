Zwischen Langenargen und Noli läuft es

Über ein ereignisreiches Jahr mit vielen Veranstaltungen, Besuchen und Aktionen hat der Vorsitzende des Partnerschaftsvereins Langenargen-Noli, Herbert Tomasi, jüngst bei der Hauptversammlung berichtet. Sein Fazit: Der Verein sei nicht zuletzt wegen steigender Mitgliederzahlen und bestens geführter Kasse auf Kurs und erfreue sich wachsender Beliebtheit.

Mit der Teilnahme am Vereinsschießen der Schützengilde, am Eisstockschützen- und Elfmeterturnier zeigte sich die enge Verbundenheit mit den anderen Vereinen der Gemeinde, betonte Herbert Tomasi in der Mensa der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule. Außerdem freute sich der Vorsitzende einem Pressbericht zufolge über „die erlebnisreichen Besuche verschiedener Gruppierungen in der Partnerstadt Noli“. So hätten im vergangenen Jahr die Fußballjugend und der Kirchenchor der italienischen Gemeinde ihre Aufwartung gemacht.

Der Partnerschaftsverein trage aber auch zur Bereicherung von Veranstaltungen in der Gemeinde Langenargen bei, wenn er sich bei der Saisoneröffnung mit der historischen Tanz- und Schwertgruppe aus Noli, einem Stand bei „LA in Action“, dem Uferfest mit der beliebten Tretbootregatta und am Weihnachtsmarkt präsentiere. Dass die Geselligkeit ebenfalls nicht zu kurz kam und Kameradschaft gepflegt wurde, vermittelte Herbert Tomasi laut Bericht in einer eindrucksvollen Fotopräsentation, in der er Bilder vom Wein- und Käsefest am Noli-Platz, von der Repubblica del Gusto in Noli, von der Jahresausfahrt mit Dantelauf, vom italienischen Sprachstammtisch oder von der Jahresabschlussfeier zeigte.

Die einstimmige Entlastung der Vorstandschaft übernahm der Bürgermeister Achim Krafft, der den aktiven Helfer dankte und die gute Zusammenarbeit lobte, wie es heißt. Damit verbunden habe er die Einweihung der neuen Bocciabahn der Gemeinde mit beiden Partnerschaftsvereinen in Aussicht gestellt.