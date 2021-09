Zweiter Jubiläumsabend der Langenargener Schlosskonzerte

Der zweite Jubiläumsabend im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte findet am Freitag, 10. September, zu Jazz-Open-Air-Konzerten auf der Schlossterrasse statt. Der in Lindau lebende amerikanische Sänger Karl Frierson und Peter Vogel am Klavier präsentieren um 18.30 und 20.30 Uhr ein Programm aus berühmten Jazz- und Soulnummern, die sie gemeinsam neu einkleiden. Bei ungünstiger Witterung finden die Veranstaltungen im Konzertsaal des Schlosses statt.

Der Sänger, Songwriter, Percussionist und Entertainer Karl Frierson und der klassisch ausgebildete Jazzpianist, Organist, Komponist und Arrangeur Peter Vogel vereinen ihre beiden musikalischen Welten zu einem spektakulären Duo. Beide verstehen es seit vielen Jahren sowohl als Einzelkünstler als auch mit verschiedenen namhaften Formationen, das Publikum zu begeistern. Die Melange beider Musiker verspricht einen mitreißenden, groovigen Mix aus Soul, Jazz und klassischen Elementen.

Im Vorverkauf werden nur so viele Karten angeboten, wie die Indoor-Variante unter Corona-Bedingungen zulässt. Outdoor stehen mehr Plätze zur Verfügung. Für Besucher der Veranstaltung gilt die Corona-3G-Regel. Kartenvorverkauf über die Tourist-Information Langenargen, Telefon: 07543 / 933 092 touristinfo@langenargen.de und den Lindaupark i-Punkt, Telefon 08382 / 277 560 sowie die Tickethotline 0180 / 6700 733 (zusätzl. Gebühren), per E-Mail an info@bird-music.de sowie bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen und unter www.reservix.de. Preise: 38 Euro, 33 Euro, 25 Euro (Ermäßigung für Jugendliche/Studierende).