Zwei Personen bei Auffahrunfall verletzt

Bei einem Auffahrunfall auf der L 334 sind zwei Personen am Dienstagmorgen verletzt worden. Das teilt die Polizei mit. Ein 88-jähriger Autofahrer sei auf der L 334 auf Höhe des Parkplatzes an der Kabelhängebrücke in Fahrtrichtung Langenargen ungebremst auf ein verkehrsbedingt wartendes Auto aufgefahren. Der Wagen des 60-jährigen, vorausfahrenden Autofahrers sei rund 50 Meter geschoben worden.

Die drei Insassen blieben laut Polizei unverletzt, während der Unfallverursacher und seine Ehefrau vorsorglich zur Untersuchung von einem Rettungsdienst in eine Klinik eingeliefert wurden. Die Unfallfahrzeuge mussten abgeschleppt werden und die L 334 für circa eine Stunde voll gesperrt werden. Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen war mit mehreren Einsatzkräften vor Ort.