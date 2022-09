Zwei Menschen aus der Region sind am „Wortfinder-Kalender“ beteiligt

Die Beiträge von Berthold Schiffler (Diakonie Pfingstweide) und Clarissa Corrigan (Langenargen, ehemals Schülerin der Sonnenbergschule) gehören zu den ausgewählten Beiträgen für den Wortfinder-Literaturkalender 2023. Der gemeinnützige Verein „Die Wortfinder“ fördert die Literatur und das Kreative Schreiben von besonderen Menschen und Menschen in besonderen Lebenslagen.

Er verfolgt das Ziel einer gleichberechtigten Teilhabe aller am kulturellen Leben. Unter anderem veranstalten „Die Wortfinder“ seit 2011 jährlich einen Literaturwettbewerb für Menschen mit einer sogenannten geistigen Behinderung. Mit Beginn der Corona-Pandemie wurde der Wettbewerb auf alle Menschen mit Behinderung ausgeweitet.

Über 1000 Mitwirkende

Seit der Ausschreibung des ersten Wettbewerbs reichten mehrere tausend Autorinnen und Autoren aus Deutschland, Österreich, der Schweiz und Italien zusammen rund 17 000 Texte ein. Die jeweils besten Beiträge wurden im jährlich erscheinenden Literaturkalender und in mehreren Büchern veröffentlicht. Nicht alle Beiträge fanden darin jedoch Platz. Für den Kalender 2023 haben „Die Wortfinder“ deshalb in ihrem Archiv gestöbert und daraus rund 170 bislang unveröffentlichte Schätze ausgegraben. Herausgekommen ist eine kunterbunte, zum Staunen, Lachen und Nachdenken anregende Mischung.

Über Gott und die Welt

Philosophische Gedanken über Gott, die Zeit und Lebenskunst stehen neben einer gewagten Theorie zur Zeugung von Kindern und der Darlegung der wahren Gründe für Ebbe und Flut. Romantik wird mit Hilfe einer Badewanne neu definiert und die Liebe begegnet einem in vielerlei Facetten. Beim Lesen darf man an kleinen und großen Träumen teilhaben und erfährt in biografische Notizen vom Leben mit einer Behinderung.

Grafisch gestaltet

Ernste Gedanken über Umweltzerstörung, Krieg und Frieden, Armut und Reichtum wechseln sich ab mit kuriosen Sprachspielereien und märchenhaften Erzählungen, in denen man auch entdeckt, was es mit Medusa und ihrer Sonnebrille auf sich hat. Im Laufe des Jahres lernt man die unterschiedlichsten Typen, allerlei Getier und vieles mehr kennen. Die Texte erscheinen in einem literarischen Wandkalender für das Jahr 2023. Der grafisch schön gestaltete Kalender mit dem Titel „Kunter Gunt“ hat DIN A4 Hochformat und enthält pro Woche ein Blatt mit einem oder mehreren Texten. Zahlreiche Zeichnungen und Schriftbilder bereichern den Kalender. Im Anhang finden sich kurze Biografien aller Autoren und Autorinnen. Der Kalender erscheint Mitte September und kann bereits jetzt vorbestellt werden. Ein Exemplar des Kalenders kostet 18 Euro (zzgl. Versandkosten).