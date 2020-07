Zwei Männer prügeln sich in Gaststätte

In einer Gaststätte in Bierkeller-Waldeck haben sich am Sonntagnachmittag zwei Männer verprügelt. Beide waren laut Polizeibericht nicht mehr nüchtern. Die beiden Streithähne schlugen sich den bisherigen Ermittlungen zufolge gegenseitig ins Gesicht und warfen sich zu Boden. Auch nach dem Eintreffen einer Streifenwagenbesatzung waren die beiden 26 und 27 Jahre alten Männer nur schwer zu beruhigen. Warum sie stritten, wollten sie der Polizei nicht sagen. Auch von einer ärztlichen Behandlung ihrer Verletzungen wollten sie nichts wissen. Erst nach mehrfacher Aufforderung und der Androhung von Zwangsmitteln verließen die beiden die Gaststätte. Weil mit einer Fortsetzung des Händels zu rechnen war, brachten die Gesetzeshüter einen der beiden direkt nach Hause.