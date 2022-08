Zwei Dutzend Instrumente, aber nur drei Musiker

Die Langenargener Schlosskonzerte bieten am Freitag, 19. August, um 19.30 Uhr ein besonderes Jazz-Highlight: Der aus Vorarlberg stammende Pianist und Komponist David Helbock wird erstmals mit seinem Trio Random/Control in Langenargen gastieren. Das Trio lädt zu einer spannenden musikalischen Reise mit großer Kreativität und klanglicher Bandbreite, bei der verschiedenste Genres zu einer neuen Einheit verwoben werden, teilen die Veranstalter in einer Ankündigung mit.

Mehr als zwei Dutzend Instrumente auf der Bühne, aber nur drei Musiker: David Helbock beschränkt sich weitgehend auf solche mit Tasten. Bei den Bläsern ist Johannes Bär fürs Blech zuständig, von Trompete über Bassflügelhorn bis zu hin zu Alphorn und Tuba. Andreas Broger spielt die Holzblasinstrumente: Saxophone, Klarinetten, Flöte. Über die Jahre hat sich ein eigenständiger Bandsound entwickelt. Egal was David Helbock als Ausgangsmaterial wählt – ob österreichische Volksmusik, Eigenkompositionen oder Stücke bekannter Jazzkomponisten – die Band klingt wie Random/Control: eine Achterbahnfahrt der Gefühle, Musik fürs Ohr und Spannendes fürs Auge, so die Ankündigung weiter.

David Helbock schloss sein Klavierstudium am Konservatorium Feldkirch mit Auszeichnung ab, nahm Unterricht beim New Yorker Jazzpianisten Peter Madsen, absolvierte eine vierjährige Schlagzeug-Ausbildung, studierte bei Fuat Kent Inside Pianospiel und war Schüler von Thierry Lang an der Swiss Jazz School. Er errang zahlreiche internationale Preise und gewann unter anderem den weltgrößten Wettbewerb für Jazz-Piano-Solo in Montreux. Er veröffentlichte über 100 Eigenkompositionen. Johannes Bär studierte in Feldkirch und am Mozarteum Salzburg, errang zahlreiche erste Preis bei „Prima la musica! und erhielt 2017 den Kulturpreis des Landes Vorarlberg. Mit Andreas Broger prägte er mit dem „Holstuonaarmusigbigbandclub“ den Stil „Neue Volksmusik“ in Österreich mit. Andreas Broger absolvierte ein klassisches Saxophonstudium am Mozarteum Salzburg und ist als Multiinstrumentalist im Jazzorchester Vorarlberg und beim „Collective of Improvising Artists“ des New Yorker Jazz-Pianisten Peter Madsen.