Zwei Bauarbeiter geraten in Streit

Auf einer Baustelle in Langenargen ist es am Mittwochnachmittag gegen 17 Uhr zu einer tätlichen Auseinandersetzung gekommen, teilt die Polizei mit. Den Angaben des 48-jährigen mutmaßlichen Geschädigten zufolge habe es zwischen ihm und seinem Kollegen Unstimmigkeiten bezüglich der Arbeitsverrichtung gegeben. Im Laufe der Auseinandersetzung habe ihn sein Kollege dann mit einer Metallstange am Hals verletzt, sodass der 48-Jährige sich zur ärztlichen Behandlung in ein Krankenhaus begeben musste.