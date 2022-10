Zur Übung: Feuerwehr rettet Schüler aus brennendem Klassenzimmer

Abgeliefert haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Langenargen am Freitag. „Diese anspruchsvolle Jahreshauptübung hat unseren Einsatzkräfte alles abverlangt. Der Altbau der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) war ein schwieriges Übungsobjekt. Die erforderlichen Abläufe wurden bis auf wenige kleine Ausnahmen, wie die taktische Raumaufteilung des ein oder anderen Fahrzeugs, sehr gut und strukturiert abgearbeitet. Kompliment“, sagte ein sichtlich zufriedener Kreisbrandmeister Peter Schörkhuber.

Auf die Feuerwehr Langenargen können sich die Bürger Tag und Nacht verlassen. Dass die Kameraden nicht nur technisch, sondern auch in puncto Ausbildung für den Ernstfall bestens gerüstet sind, haben sie am Freitagabend im Rahmen ihrer Hauptübung an der FAMS vor zahlreichen Schaulustigen eindrucksvoll bewiesen.

Feuer im Klassenzimmer

Das angenommene Szenario: Eine Abschlussklasse veranstaltete im zweiten Stockwerk unter Aufsicht der Lehrer eine Übernachtungsparty im Klassenzimmer des Altbaus der Bildungseinrichtung. Als Aufenthaltsraum wurde der Pausenraum im ersten Obergeschoss genutzt. Aus ungeklärter Ursache brach ein Brand im eingerichteten Bettenlager im Klassenzimmer aus. Der Rauch in den Fluren und auch im Treppenraum war so dicht, dass zehn Menschen, die sich zum Zeitpunkt des Geschehens im Innern befanden, im kompletten Altbau herumirrten oder sich an den Fenstern aufhielten.

Bereits wenige Minuten nach der Alarmierung um 18 Uhr traf der Einsatzleitwagen mit Einsatzleiter Simon Steinhauser vor Ort ein, der sich gemeinsam mit seinem Führungsstab ein Bild von der Lage machte. Schnell wurde klar, dass neben mehreren Löschfahrzeugen und einem Gerätewagen Transport die Drehleiter aus Kressbronn zur Rettung der Schüler im Obergeschoss angefordert werden musste.

Zwei Jahre Übungspause

Von zwei Seiten begannen die Trupps unter schwerem Atemschutzgerät im Treppenhaus mit ihrem Innenangriff, um systematisch nach den in Not geratenen Personen zu suchen, während weitere Vermisste über besagte Drehleiter versorgt und in Sicherheit gebracht wurden. „Alle Schüler sind außer Gefahr und gerettet“, verkündete Simon Steinhauser bereits nach 30 Minuten und zeigte sich zufrieden: „Kompliment an alle Beteiligten. Die Übung war trotz des schwierigen Übungsobjektes mit seinen vielen Gängen, Treppen und Zimmern ein Erfolg.“

Kommandant Martin Schöllhorn: „Respekt vor dieser Leistung. Es war nicht einfach, nach über zwei Jahren Pause. Die Kameraden waren hoch motiviert und haben gezeigt, dass auf sie Verlass ist.“ Marcel Vieweger, stellvertretender Leiter des Hauptamtes der Gemeinde Langenargen, unterstrich die Wichtigkeit dieser Übungen: „Im Notfall kennen die Feuerwehrkameraden die Räumlichkeiten der Schule und wissen, wie sie vorgehen müssen, was im Ernstfall natürlich von großem Vorteil ist. Wir danken unserer zuverlässigen und sehr gut aufgestellten Feuerwehr für deren vorbildlichen Einsatz.“