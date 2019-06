Zum letzten Vergleichskampf des Bodensee-Cups: Idee gut, Umsetzung schwierig

Was vor vier Jahren mit großen Hoffnungen begann, endet nun am Samstag beim Boxmeeting in Schaffhausen. Das verstärkte Boxteam Langenargen steht im letzten Vergleichskampf des 4. Bodensee-Cups der Boxgemeinschaft Ostschweiz gegenüber. Es wird überhaupt der letzte Kampfabend des länderübergreifenden Wettbewerbs sein, dessen Format alle Beteiligten gut fanden und lobten. Allein an der Umsetzung haperte es seit Anbeginn. So äußert sich auch Thomas Schuler, Vorsitzender und Trainer des Boxteams Langenargen: „Es war in Ordnung, diese sportliche Herausforderung einmal anzunehmen. Aber im Herbst werden wir wieder einmal gegen eine bayerische Staffel antreten“, so der Mariabrunner, der wie immer hofft, in der Schweiz mehr eigene Akteure einsetzen zu können, als nur sein Aushängeschild Kushtrim Mahmuti.

Zuletzt gab es für das heimische Boxteam, das die Zwischenwertung anführt, in Dornbirn einen deutlichen 10:7-Erfolg über das österreichische Leistungszentrum (LZ) West, freilich auch dank tatkräftiger Hilfe des Boxrings 46 Karlsruhe-Knielingen und des TSV 1860 München. „Wenn ich zurückschaue, hatte ich in drei der sechs zu besetzenden Gewichtsklassen eigene Leute zur Verfügung. Dann sind mir Max Geiger und Besmir Kqiku weggebrochen und ich musste immer mehr auswärtige Boxer ausleihen. Man hat gesehen, wie es in einem Ligabetrieb nun einmal ist. Nicht umsonst benötigst du für einen Start in der ersten oder zweiten Bundesliga über 100 000 Euro Startkapital“, so der Gründer des Boxteams Langenargen, das den ersten Cup gewinnen konnte.

Hinzu kam, dass die Unterstützung des Boxverbands Baden-Württemberg immer mehr nachließ, zum anderen fehlte die Bereitschaft der Kontrahenten, auf die Probleme des anderen Rücksicht zu nehmen. Ivan Obradovic, Obmann des Boxclubs Dornbirn und Mitverantwortlicher des LZ West, gab zudem zu bedenken: „Es ist schwierig für uns – und mit Sicherheit auch für Langenargen – die finanziellen Mittel bereitzustellen, um die Qualität aufrechtzuerhalten. Ohne Sponsor wird es sehr schwer, noch einmal einen Bodensee-Cup zu veranstalten.“ Zum Start des Cups hatte die Internationale Bodensee Konferenz (IBK) das Projekt mit einer Förderung von insgesamt 25 000 Euro unterstützt, die Regularien des IBK-Kleinprojektefonds sehen jedoch nur die einmalige Förderung von grenzüberschreitenden Projekten vor.

Kampfabend im Oktober in der Festhalle geplant

Keine Sorgen um derartige Dinge muss sich Enes Smailayic machen. In Dornbirn brachte er seinen ersten Kampf erfolgreich zu Ende, sein Kontrahent im Schwergewicht wurde dabei auch zweimal angezählt. Er hofft nun auf einen Einsatz in Schaffhausen. „Es war richtig geil, ich war gar nicht mal so aufgeregt“, blickt der 23-jährige Meckenbeurer zurück. „Ich habe beim Wiegen gesehen, dass mein Gegner größer ist und mich darauf eingestellt“, sagt er.

Bei den im Juli anstehenden Landesmeisterschaften in Pforzheim will der gebürtige Tettnanger im Halbschwergewicht antreten, um „größeren“ und „schweren“ Überraschungen aus dem Weg zu gehen. In Pforzheim wollen neben Enes Smailayic und dem fünffachen Landesmeister Kushtrim Mahmuti auch Kushtrims Bruder Shpejtim und Urim Veseli antreten. „Und an meinem geplanten Kampfabend im Oktober in der Festhalle kann ich auch vier Superschwergewichtler aufbieten“, ergänzt Thomas Schuler.