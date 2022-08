Zu glitschig: Bagger kommt nicht gegen stinkenden Algenteppich am Bodensee an

Im Bereich des Strands im Schwedi stinkt es zum Himmel. Schuld ist ein riesiger Algenteppich, der dafür sorgt, dass Anwohner und Gäste auf einen längeren Aufenthalt im Freien gerne verzichten. Jetzt haben sich Vertreter der Gemeinde Langenargen, des Landratsamtes Bodenseekreis, des Regierungspräsidiums Tübingen sowie des Instituts für Seenforschung am DLRG-Strand getroffen. Daraufhin sollten die Algen am Montag mit einer Ölsperre abgefischt werden. Dieser Versuch ist allerdings genau wie andere gescheitert.

In Zukunft häufiger und intensiver

Ausgangspunkt für das Treffen seien sehr intensive Geruchsbelästigungen vor allem für die Anwohner im Bereich des Schwedi, aber auch in weiten Bereichen des westlichen Ortsbereichs Langenargens gewesen, heißt es in einer Pressemitteilung der Gemeinde. „Die Intensität dieses Gestanks war sehr hoch und zahlreiche Gäste und Bewohnerinnen und Bewohner konnten sich im Freien aus diesem Grund nicht lange aufhalten“, so Bürgermeister Ole Münder.

Sehen Sie HIER die Bilder vom Algenteppich - vom Land und aus der Luft:

Aus rund 120 Meter Höhe ist das Ausmaß des Algenteppichs im nordwestlichen Uferbereich von Langenargen gut erkennbar. Luftbild: Andy Heinrich/ah (Foto: Andy Heinrich ah) Aus rund 120 Meter Höhe ist das Ausmaß des Algenteppichs im nordwestlichen Uferbereich von Langenargen gut erkennbar. Luftbild: Andy Heinrich/ah (Foto: Andy Heinrich ah) Algen abtragen: Das fordert unter anderem Gerhard Moll, ehemaliger Tierarzt und Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, die am Strand im Schwedi ihr Vereinsheim hat. (Foto: Andy Heinrich) In den Flachwasserzonen nordwestlich von Langenargen, aber auch vor Eriskirch haben sich aufgrund hoher Nährstoffkonzentrationen im Wasser Algenteppiche immer weiter ausgebreitet. (Foto: Andy Heinrich) (Foto: Andy Heinrich ah) (Foto: Andy Heinrich ah) Fehlversuch: Am Montag wurde eine Ölsperre von Land aus mit Zugfahrzeugen über den Algenteppich gezogen, um so die Algen abzufischen. Offenbar war jedoch der Widerstand der schlammartigen Konsistenz zu hoch. (Foto: Andy Heinrich) 1 von 1

Begünstigt habe diese Entwicklung eine lange und heiße Trockenperiode in der Bodenseegemeinde, die zwar auch in der Vergangenheit immer wieder für solche Störungen sorgte, aber zumeist durch Regenfälle wieder verdrängt worden sei. „Im Hinblick auf die lokale Klimaentwicklung werden wir nicht nur am DLRG-Strand und im Strandbad diese Auswirkungen künftig intensiv und gehäufter wahrnehmen. Es zieht sich auch an vielen Stellen des westlichen Bodenseeufers entlang“, so Münder weiter.

Wichtiger Teil des Ökosystems

Daher sei es wichtig, gewesen, „sich mit den Fachbehörden des Landes über kurz-, mittel- und langfristige Maßnahmen direkt auszutauschen, da die Thematik auch im Hinblick auf die Ursachenforschung sehr komplex ist“. Laut Institut für Seenforschung wachsen in den Flachwasserbereichen zu dieser Jahreszeit Unterwasserpflanzen stärker. Wie ein Gürtel siedeln sie sich um den ganzen See in der geeigneten Tiefe an und wachsen mit langen Stängeln und Blättern Richtung Oberfläche.

Algen abtragen: Das fordert unter anderem Gerhard Moll, ehemaliger Tierarzt und Vorsitzender der DLRG-Ortsgruppe, die am Strand im Schwedi ihr Vereinsheim hat. (Foto: Andy Heinrich)

In den Flachwasserzonen nordwestlich von Langenargen, aber auch vor Eriskirch haben sich aufgrund hoher Nährstoffkonzentrationen im Wasser Algenteppiche immer weiter ausgebreitet. (Foto: Andy Heinrich)

Die Unterwasserpflanzen, die oft als „Seegras“ bezeichnet werden, sind beim Schwimmen lästig, aber der Mitteilung zufolge zugleich ein sehr wichtiger Teil des Ökosystems. Sie dienten als Kinderstube für viele Fische, sorgten für klares Wasser, produzierten Sauerstoff und bildeten auch einen gewissen Erosionsschutz für das Ufer und das Flachwasser.

Für Menschen offenbar harmlos

An einigen Stellen bilden sich nun auch im Bodensee schwimmende grüne Algen-Teppiche, die meist aus fädigen Algen bestehen, heißt es. Sie wachsen demnach schnell an Stellen, wo es viel Nährstoffe gibt und das Wasser warm ist. Ein solcher Bereich sei beispielsweise die Schussenmündung bei Langenargen. Wind und Strömungen verteilten nährstoffreiches Wasser aus der Schussen rund um die Mündung.

Das Wasser sei relativ flach und erwärme sich schnell. Entsprechend wurden in den vergangenen Tagen vor Eriskirch und dem nordwestlichen Langenargen solche Teppiche bereits gesichtet. Die dort schwimmenden Algenmatten bestehen laut Mitteilung aus mehrzelligen Fäden, die eine Netzstruktur bilden. Deshalb werde diese Alge auch „Wassernetz“ genannt, sie sei für den Menschen harmlos. Auch in geschützten Hafenanlagen würden vermehrt Algenteppiche beobachtet.

Ölsperre und Greifbagger funktionieren nicht

Als erstes Ergebnis des Treffens vor Ort hat das Land Baden-Württemberg laut Pressemitteilung gemeinsam mit der Gemeinde Langenargen am Montag versucht, eine kurzfristige Verbesserung zu schaffen. Eine Ölsperre wurde von Land aus mit Zugfahrzeugen über den Algenteppich gezogen, um so die Algen abzufischen. Dieser Versuch sei jedoch erfolglos, weil die schlammartige Konsistenz einen zu hohen Widerstand für die Ölbarriere aufbaue und sich bei entsprechender Last durch Abtauchen oder Verteilung an den Seiten entziehe.

Auch der Einsatz eines Baggers mit Greifer sowie eines Radladers führte demnach nicht zum gewünschten Ergebnis. Das händische Zusammensammeln der Algen gestalte sich aufgrund der schmierigen Konsistenz als enorm aufwändig. Ein weiterer Versuch mit einem Saugbagger stehe noch aus.

Nährstofffracht reduzieren

Neben dieser kurzfristigen Aktion, die mit einem enormen Aufwand einhergeht und keineswegs nachhaltig ist, müssen dringend längerfristige Maßnahmen in den Blick genommen werden, heißt es. „Es ist zu klären, ob das nährstoffreiche Wasser mittelfristig so geleitet werden kann, dass sich nicht direkt am Strandbad die Nährstoffe im Sediment ablagern und anreichern“, führt Lothar Heissel, Referatsleiter des Regierungspräsidiums Tübingen aus.

Wenn dies gelänge, wären die Ursachen zwar nicht behoben, das akute Problem für das Strandbad aber entschärft. Langfristiges Ziel sei es, die Ursache für die Algenbildung abzustellen. Die hohe Nährstofffracht aus der Schussen müsse reduziert werden. „Die Schussen ist hier lediglich das Transportmittel – nicht die Ursache“, stellt Heissel klar.