Zu diesen Zeiten sind Corona-Schnelltests am Wochenende in Langenargen möglich

Die Stadt Langenargen hat in einer Pressemitteilung die Zeiten für Corona-Schnelltests am Wochenende bekannt gegeben. Folgende Testzeiten sind ab Freitag, 11.Juni, im Testzentrum in der kleinen Turnhalle in Langenargen geplant:

Freitag, 11. Juni, 10 bis 12 Uhr und 16 bis 18.30 Uhr

Samstag, 12. Juni, 8.30 bis 12 Uhr

Sonntag, 13. Juni, 9 bis 12 Uhr

Für Tests in der kleinen Turnhalle muss man einen Termin buchen. Eine Übersicht der aktuellen und freien Termine gibt es unter www.montfortapotheke.de

Zusätzlich wird am Sonntag, 13. Juni, von 10 bis 14 Uhr ein mobiles Testteam am Zollhaus, Obere Seestraße, in Langenargen zu finden sein. Hier ist keine vorherige Terminbuchung notwendig.

Weiterhin wird zusätzlich in der Praxis Ärzte am Münzhof in Langenargen getestet. Nähere Informationen hierzu erhält man direkt bei der Praxis.