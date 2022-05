ZF-Musikpreisträger Alexej Gorlatch am Piano

Nach dem Jubiläumsjahr gehen die Langenargener Schlosskonzerte in die elfte Saison unter der Leitung von Peter Vogel. Das Sommerfestival beginnt am 3. Juni und dauert bis 16. September. Die Veranstaltungen finden jeweils freitags im Schloss Montfort statt und beginnen um 19:30 Uhr. Das Eröffnungskonzert am Freitag, 3. Juni, gestaltet der aus der Ukraine stammende Pianist Alexej Gorlatch. Er ist erstmals in Langenargen zu Gast, als mehrfacher Teilnehmer an den Internationalen Festivals junger Meister und Gewinner des ZF-Musikpreises 2008 in der Bodenseeregion aber bereits bekannt. Sein außergewöhnliches Können bestätigen sechs weitere erste Preise bei renommierten internationalen Wettbewerben. Der Klavierabend beginnt mit der berühmten Sonate op. 31 Nr. 2 d-moll von Ludwig van Beethoven, die den Beinamen „der Sturm“ trägt. Es folgt das Scherzo Nr. 2 b-moll von Frédéric Chopin, das ebenfalls die Opuszahl 31 trägt. Das Programm nach der Pause ist ausschließlich durch die Werke des polnischen Klavierkomponisten geprägt. So erklingen zwei Konzertetüden aus op. 10, zwei Nocturnes, zwei Préludes aus op. 28 sowie zum Abschluss die Polonaise As-Dur op. 53. Sie entstand im Jahr 1842 und ist dem mit Chopin befreundeten deutsch-jüdischen Bankier Auguste Léo gewidmet. Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18:30 Uhr besetzt.