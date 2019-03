Ein gemischtes Team mit Seglern vom Yacht-Club Langenargen (YCL) und dem Württembergischen Yacht-Club Friedrichshafen (WYC) hat bei der RORC Caribbean 600 auf der Yacht „Pata Negra“ einen sehr beachtlichen dritten Platz in der Gruppe IRC1 gefeiert. In der Wertung aller 52 gemeldeten Rennyachten belegte das Team zudem den elften Rang.

Laut Pressemitteilung wird die Regatta Caribbean 600 vom Royal Ocean Racing Club veranstaltet und zählt zu den wichtigsten Offshore-Regatten der Welt. Gestartet wird sie in Antigua, der Kurs führt über 600 Seemeilen um insgesamt elf Karibische Inseln, bevor die erfolgreichen Absolventen des Kurses wieder in Antigua durchs Ziel gehen. Die Bedingungen in diesem Jahr waren sehr anspruchsvoll. Der Crew um Skipper Daniel Heine vom YCL bei hoher Welle und Windstärken zwischen 15 und in der Spitze bis zu 30 Knoten einiges abverlangt.

Nach rund 72 Stunden erreichte das zwölfköpfige Team, das noch durch einen britischen und einen US-amerikanischen Profisegler sowie zwei Segler vom Bayerischen Yachtclub verstärkt wurde, erschöpft, jedoch glücklich das Ziel. Geschlagen geben mussten sie sich in ihrer Wertungsgruppe lediglich zwei US-amerikanischen Yachten. Auf Rang drei folgte dann schon die Lombard 46 „Pata Negra“ die von Daniel Heine, Florian Schmid, Markus Fuchsberger, Lukas Ammon und Alexander Müller (jeweils YCL), Annemarie Rainer, Silvio Schobinger und Christian Severens (WYC) sowie Kai Köppen und Marcus Bermayer vom Bayerischen Yachtclub gesegelt wurde.