Wunderbarer Bodensee: Ausstellung zeigt die schönsten Bilder

Gemeinsam mit der „Schwäbischen Zeitung“ als Partner hat der Verein der Freunde des Seenforschungsinstituts und des Bodensees anlässlich des 100-jährigen Bestehens des Instituts einen Fotowettbewerb ausgeschrieben.

Rund 500 Motive rund um das Thema „Leben am See“ wurde eingereicht. Die 20 Gewinnerbilder sind noch bis einschließlich 1. Juli im Großformat im Foyer des Rathauses Langenargen zu sehen.

„Als Bürgermeister dieser wunderbaren Gemeinde freue ich mich über diese Ausstellung mit ihren großartigen Bildern, die auf unterschiedliche Weise das Leben am See mit all seinen Stimmungen abbilden“, sagte Bürgermeister Ole Münder, der in seiner Begrüßung auch die für den See so wichtigen Forschungsarbeiten des IFS lobte.

Die Fotos aus der Kategorie "Historisch"

Platz 1 in der Kategorie "Historisch" - Fide Struck
Platz 2 in der Kategorie "Historisch" - Christine Schneider
Platz 3 in der Kategorie "Historisch" - Heinz Gössele

Die Fotos aus der Kategorie "Kunst"

Platz 1 in der Kategorie "Kunst" - Michael Wiest
Platz 2 in der Kategorie "Kunst" - Heinz Schröder
Platz 3 in der Kategorie "Kunst" - Heiko Falch

Die Fotos aus der Kategorie "Mensch und See"

Platz 1 in der Kategorie "Mensch und See" - Jörg Lietzmann
Platz 2 in der Kategorie "Mensch und See" - Heiko Falch
Platz 3 in der Kategorie "Mensch und See" - Artur Baldes

Die Fotos aus der Kategorie "Natur"

Platz 1 in der Kategorie "Natur" - Simon Wippich
Platz 2 in der Kategorie "Natur" - Hubert Max Schuh
Platz 3 in der Kategorie "Natur" - Fam. Schuster

Die Fotos aus der Kategorie "Serie"

Platz 1 in der Kategorie "Serie" - Karl-Heinz Gudat
Platz 2 in der Kategorie "Serie" - Moni Kritzler
Platz 3 in der Kategorie "Serie" - Dagmar Fritsch

In Zusammenarbeit mit der „Schwäbischen Zeitung“ hatte der Verein der Freunde des Instituts für Seenforschung und des Bodensees, der im Corona-Jahr 2020 mehr oder weniger sein 100-jähriges Bestehen feierte, dazu aufgerufen, Bilder mit Impressionen vom Bodensee einzureichen. „Insgesamt durften wir uns über rund 500 Bilder freuen, was für einen regional ausgeschriebenen Wettbewerb eine enorme Zahl ist. Die Sichtung, Bewertung, vor allem aber letztlich die Auswahl der Siegerfotos war für die Bewertungsrichter kein leichtes Unterfangen“, erklärte Ulrich Müller, erster Vorsitzender des Vereins.

Seewäscherinnen bei der täglichen Arbeit

Schließlich einigte sich die Jury, in der auch die „Schwäbische Zeitung“ vertreten war, darauf, die Fotos in die Kategorien Historie, Mensch und See, Natur, Kunst sowie Serie einzuteilen. Die Fotos bilden Ulrich Müller zufolge großartige und einzigartige Momente ab und wecken beim ein oder anderen sicherlich Erinnerungen. Mit dem Wettbewerb wollte der Verein erreichten, dass sich die Menschen bewusst mit dem Leben am See beschäftigen, ihre Blicke auf den See richten und diese Momente fotografisch zum Ausdruck bringen.

Zu bestaunen sind beeindruckende Momente aus den vergangenen 100 Jahren unter anderem von der Seegfrörne, von den ersten Stand-Up-Paddling- Versuchen zweier Frauen auf Holzpaletten in den 40er-Jahren, von drohenden Gewittern, vom Pfingsthochwasser 1999, von einem Taucher vor Meersburg oder auch von friedlichen und doch stimmungsvollen Impressionen rund um das Schwäbische Meer. Nicht zu vergessen die historischen Aufnahmen einiger Seewäscherinnen am Ufer von Langenargen beim Verrichten ihrer täglichen Arbeit.

Die Arbeit des Instituts

Als Trinkwasserspeicher, Freizeitrevier, Arbeitgeber und vor allem als Heimatregion für Millionen von Menschen spielt der Bodensee eine zentrale Rolle. Seinen Zustand beobachtet und bewertet das Institut für Seenforschung (ISF) in Langenargen. Seit seiner Gründung befasst sich das ISF mit der Limnologie und dem Gewässerschutz des Bodensees und der mehr als 4000 Weiher und Seen in Baden-Württemberg. Wobei die Fachbereiche in Seephysik und Sedimentologie, in Hydrochemie sowie in Hydrobiologie mit Fischökologie gegliedert sind und interdisziplinär zusammenarbeiten.