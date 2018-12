Wohnungssuche: Wer mit Hund kommt hat schlechte Karten

Langenargens Bürgermeister Achim Krafft bereiten die Preise auf dem Wohnungsmarkt ebenfalls Sorgen: „Langenargen ist die teuerste Gemeinde im gesamten Bodenseekreis“, stellte er in einem SZ-Interview fest. Wenn jemand seit Jahrzehnten in einer Wohnung lebe, zahle er noch vier Euro pro Quadratmeter. Es gebe aber auch Neubauten, die 14, 15, 16 Euro Kaltmiete pro Quadratmeter kosteten. In den Teilorten Bierkeller oder Oberdorf herrsche ein Preisniveau wie anderswo in zentraler Stadtlage. Das große Problem: Vor allem junge Familien könnten sich keine Wohnungen mehr leisten und ziehen weg. Achim Krafft: „Eine Folge ist, dass wir in wenigen Jahren in den Vereinen spüren werden, dass eine gewisse Altersgruppe immer weniger vertreten ist. Nehmen wir die Feuerwehr oder das Rote Kreuz. Wenn die Menschen mit Ende 20 wegziehen müssen, werden sie irgendwann nicht mehr ihren Dienst in einer Gemeinde tun, die nicht Heimat für sie sein kann.“ (poi)