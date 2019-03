Wintersportverein Langenargen mit 1047 Mitgliedern im Höhenflug

Nur rund 31 Mitglieder und Gäste hat Günter Behr, Vorsitzender des Wintersportvereins Langenargen, am Freitagabend im Hotel Engel zur Hauptversammlung begrüßen können. „Unser Verein erlebt einen ungebremsten Boom. Mit derzeit 1047 Mitgliedern zählen wir zu den fünf größten Skiclubs in Baden-Württemberg. Dennoch mussten wir die Wintereröffnung aufgrund mangelnder Beteiligung von Akteuren absagen, das ist bedauerlich“, sagte Behr. Im Sommer feiert der Verein 50 Jahre Langenargener Hütte.

In seinem Rechenschaftsbericht konnte Günter Behr auf ein sehr erfolgreiches Geschäftsjahr zurückblicken. So habe man die schneefreie Zeit mit den verschiedensten Aktivitäten, wie unter anderem mit dem Mitwirken beim ESC-Turnier, der Beteiligung am Weihnachtsmarkt oder dem Einweisungslehrgang für die Skilehrer sehr gut überbrücken können. Acht Skikurse in der Wintersportsaison seien bei besten Bedingungen abgehalten worden: „Wir durften trotz grüner Weihnachten einen super Winter erleben. Unsere Skikurse wurden auch in der abgelaufenen Saison sehr gut nachgefragt, alle Kurse waren ausgebucht“, so der Vorsitzende, der jedoch auch einen Wermutstropfen im Gepäck hatte: „Wir verzeichnen derzeit 1047 Mitglieder und sind nicht in der Lage, die über so viele Jahre durchgeführte Wintereröffnung auf die Beine zu stellen. Ich appelliere an die Mitglieder sich auch hier einzubringen, damit wir 2020 einen neuen Anlauf machen können“, betonte Behr, bevor er auf eine Ausstellung zum 50-jährigen Bestehen der vereinseigenen Hütte im Rathaus sowie auf ein Jubiläumsfest im Sommer auf dem Schetteregg verwies. „Für die Ausstellung im Rathaus suchen wir dringend Fotomaterial. Vor allem über Hüttenabende, von Tätigkeiten in der Küche und bei Arbeitseinsätzen. Bitte seht in euren Archiven nach, und meldet Euch bei der Vorstandschaft.“

Viel Zeit und Arbeit investierten die Wintersportler dann auch in besagtes Aushängestück, die Vereinshütte am Schetteregg. Neben Reinigungs- und Malerarbeiten habe man im Außenbereich verschiedene Reparaturarbeiten erledigt und unter anderem im Inneren das Hüttenwartzimmer renoviert, die Waschräume mit Hochdruckreiniger gesäubert oder auch defekte Türbänder ausgetauscht. Der Hüttenwart lobte die Mitglieder, die sich bei den Arbeitseinsätzen eingebracht hätten und hatte eine weitere gute Nachricht auf dem Zettel: „Die Hütte ist beliebter denn je. Wir jagen einen Belegungsrekord nach dem anderen. Dennoch nehmen kurzfristige Absagen zum Leidwesen anderer zu. Daher sollten wir uns über eine Anzahlung im Vorfeld Gedanken machen“.

In punkto Jugendarbeit und Ausbildung sieht sich der WSV Langenargen laut Niko Behr und Lukas Göpper gut aufgestellt. Mit dem Verlauf der abgelaufenen Saison sei man sehr zufrieden gewesen. Zudem habe man keine Verletzten beklagen müssen. Dass die Gemeinde der aktiven Gemeinschaft größte Anerkennung und Respekt zolle, konnte den Grußworten von Bernd Kleiser als Vereinsmitglied und Vertreter der Gemeinde entnommen werden: „Ein toller Verein mit einer vorbildlichen Vorstandschaft“, lobte er.