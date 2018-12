Das Winterhafenfest steigt am Donnerstag, 6. Dezember 2018, ab 17 Uhr am winterlich dekorierten Gemeindehafen in Langenargen. Laut Vorschau bringen stimmungsvolle Feuerschalen, wärmender Glühwein, Weihnachtsbier und weihnachtliche Musik die Besucher in besinnliche Stimmung.

Neben den Bierbänken, die auch bei der Sommerauflage der Hafenfeste bereit stehen, werden mehrere Stehtische in der Nähe der wärmenden Feuerschalen aufgestellt. Wie Sommer auch verwöhnen die örtliche Gastronomen der Ankündigung zufolge Einheimischen und Gäste mit kulinarischen Köstlichkeiten, die zur kalten Jahreszeit passen.

Nur einen Tag später, am Freitag, eröffnet um 17 Uhr der Langenargener Weihnachtsmarkt vor dem Münzhof. Hobbykünstler, soziale und kirchliche Einrichtungen, Einzelhandel und Vereine erwarten die Besucher mit einem Angebot an Geschenken, Christbaumschmuck, Gebäck und Spielwaren. Der Markt hat am Freitag bis 21 Uhr geöffnet, am Samstag von 15 bis 21 Uhr und am Sonntag von 15 bis 19 Uhr.