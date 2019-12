Winterhafenfest in Langenargen ist auch ohne den Schnee „schee“

Trotz fast frühlingshaften Temperaturen haben am Donnerstagabend zahlreiche Langenargener und Gäste das stimmungsvolle Winterhafenfest am idyllisch gelegenen Gondelhafen besucht. Zu leckeren Gerichten wie Wildmaultaschen mit Pfifferlingen, Oma’s Reibekuchen oder auch leckeren Dinnete aus dem Holzofen, zubereitet und ausgeschenkt übrigens von den heimischen Köchen und Gastwirten, nutzen die zahlreichen Besucher den Abend, um nette Gespräche zu führen und die zauberhafte Aussicht auf den Hafen und den schönen Bodensee bei besinnlicher Hintergrundmusik zu genießen. „Schade, dass Frau Holle ihre Betten nicht ausgeschüttelt hat. Aber die Winterweihnacht ist auch ohne Schnee schee“, meinte Barbara Maier-Kurz, die derzeit in Langenargen einen Kurzurlaub verbringt. Foto: Andy Heinrich