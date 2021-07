Windsurf-Regatta am Gardasee

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Die „One Hour Classic“ ist ein unter Windsurfern bekanntes und beliebtes Rennen mit rund 120 Teilnehmern, an dem sowohl Profis als auch Amateure jeden Alters mitfahren.

Für den 14-jährigen Benedikt Emser war das ein besonderes und spannendes erstes Rennen. Die ständig sich ändernde Windsituation machte es schwer, die richtige Segelauswahl zu treffen. Der Start, bei dem alle Teilnehmer gleichzeitig losfahren, war für ihn eine neue und aufregende Erfahrung. Dann eine Stunde am Stück, so oft wie möglich, von einer Seeseite zur anderen fahren, erfordert höchste Konzentration, damit es zu keinem Zusammenstoß kommt. Als zweitjüngster Teilnehmer konnte Benedikt sich schon sehr gut im Mittelfeld behaupten und fuhr dazu noch an diesem Wochenende seinen persönlichen Geschwindigkeitsrekord von 61 km/h.

Von drei gefahrenen Rennen wurde allerdings nur eins gewertet, da die beiden anderen windbedingt abgebrochen werden mussten.

Wir wünschen Benedikt und auch unseren anderen aktiven Jung-Surfern weiterhin viel Erfolg.