Wiese brennt: Bremsanlage löst Feuer neben B 31 aus

Auf einer Länge von ungefähr 30 Metern und einer Breite von drei Metern hat am Mittwoch um 15 Uhr entlang der Bundesstraße 31 zwischen Schlatt und Oberdorf der Grünstreifen gebrannt. Laut Polizeibericht wurde im Bereich der Brandstelle ein Teil einer Bremsanlage eines Fahrzeuges gefunden, das sich in den Asphalt eingebrannt und das trockene Gras am Fahrbahnrand entzündet hatte.

Die Freiwillige Feuerwehr Langenargen rückte mit elf Mann und drei Fahrzeugen, die Freiwillige Feuerwehr Eriskirch mit 13 Mann und zwei Fahrzeugen an. Wie die Polizei mitteilt, wurde die B 31 in dem Abschnitt während der Löscharbeiten gesperrt.