Wiedersehen mit zwei jungen Meistern

Das Duo Elisso Gogibedaschwili, Violine, und Jacopo Giovannini, Klavier, feierte letztes Jahr bei den Langenargener Schlosskonzerten Premiere und wurde begeistert gefeiert. Am Freitag, 22. Juli, betreten sie um 19.30 Uhr erneut die Bühne des Langenargener Schlosses Montfort und präsentieren Werke von Beethoven, Tschaikowsky, Brahms, Ysaÿe/Saint-Saëns und Hindemith. Wie die Veranstalter schreiben, begeisterte die 22-jährige Österreicherin Elisso Gogibedaschwili ihr Publikum am Bodensee zuletzt im Frühling als Solistin mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim beim Internationalen Violinfestival junger Meister. Auf dem Programm damals: Mozarts fünftes Violinkonzert und die Fantaisie Brillante sur Faust von Wieniawski. Sie gewann erste Preise bei „Prima la Musica“ sowie bei internationalen Wettbewerben in Litauen und Sizilien. Auch der 25-jährige Römer Jacopo Giovannini beeindruckte laut Mitteilung 2019 beim Internationalen Klavierfestival junger Meister als Solist mit dem Südwestdeutschen Kammerorchester Pforzheim. Er gewann mit fünf Jahren seinen ersten Klavierwettbewerb, gab mit sechs Jahren den ersten Klavierabend in Rom und mit elf Jahren sein Orchesterdebut in der St. Petersburger Philharmonie.

Die beiden Künstler eröffnen den Abend am Bodensee mit der Sonate Es-Dur op. 11/1 von Paul Hindemith. Er schrieb dieses zweisätzige Werk 1918 im Alter von 23 Jahren während des ersten Weltkriegs, als er Dienst in der deutschen Armee an der Westfront leistete. Es ist stilistisch der Spätromantik zuzuordnen, trägt aber schon Züge einer moderneren Klangsprache. Es folgt die Meditation op.42/1 von Peter Iljitsch Tschaikowsky. Es ist das erste einer Sammlung von drei Stücken, die er unter dem Titel „Erinnerung an einen schönen Ort“ zusammengefasst hat. Der schöne Ort war das im ukrainischen Bailov gelegene Landgut seiner Gönnerin Nadeschda von Meck, wo er sich im Mai 1878 aufhielt. Hauptwerk des ersten Programmteils ist die Sonate a-moll op. 23 von Ludwig van Beethoven. Er schrieb sie in den Jahren 1800/1801 zusammen mit der heute berühmteren Frühlingssonate in F-Dur. Die Allgemeine Musikalische Zeitung reiht sie im Oktober 1801 in ihrer Beurteilung als „die besten, die Beethoven geschrieben hat und das heißt ja wirklich, unter die besten, die gerade jetzt überhaupt geschrieben werden“ ein. Nach der Pause erklingt die Sonate Nr. 3 d-moll op. 108 von Johannes Brahms. Sie entstand im Jahr 1886 in der Sommerfrische am Thuner See im Berner Oberland. Zum Abschluss des Konzerts erklingt „Caprice d'après l'Etude en forme de Valse de Saint-Saëns“ Hier handelt es sich um ein besonderes Zusammenwirken der beiden großen Komponisten des französischsprachigen Raums Camille Saint-Saëns und Eugene Ysaÿe.

Karten sind bei allen Reservix-Vorverkaufsstellen sowie online über www.reservix.de erhältlich. Die Abendkasse ist ab 18.30 Uhr besetzt. Weitere Informationen gibt es unter www.langenargener-schlosskonzerte.de.