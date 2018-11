Wider Willens Vorposten der Revolution

Über 100 Bürger waren am Samstagnachmittag der Einladung der Bürgerstiftung ins Rathaus gefolgt, bei der Ausstellungseröffnung zum 100. Jahrestag der Novemberrevolution dabei zu sein. In deren Mittelpunkt: Die mit langanhaltendem Beifall gewürdigten Ausführungen von Gemeindearchivar Andreas Fuchs, der den Fokus der damaligen Entwicklung in spannenden Schilderungen auf Langenargen und die Region lenkte.

„Ist unsere Heimat Langenargen von der Novemberrevolution lediglich überspült worden oder gingen von hier Auswirkungen aus“? Fuchs beschrieb die Situation vor Ort, deren angestammten gutsituierten Bevölkerung eine Revolution etwas befremdlich erschien, man aber durch die aufblühende Industrie in Friedrichshafen tangiert wurde, als drei dort agierende Spartakisten in der Sonnenstube Quartier bezogen haben. Denn in Friedrichshafen waren in Zeiten des 1. Weltkriegs 60 Zeppeline gebaut worden, weshalb zwischen 8000 und 10 000 Rüstungsarbeiter aus ganz Deutschland in die Stadt mit ihren damals 8000 Einwohnern gezogen und in Massenquartieren untergebracht waren.

Der Gemeindearchivar schilderte die Wandlung Deutschlands („regiert von Hochwohlgeborenen“) von einer bis dahin konstituierenden Monarchie zur demokratischen Republik, vom unfreiwilligen Abdanken Kaiser Wilhelms, der Revolution in Gestalt eines Matrosenaufstandes, aus der ein Volksaufstand wurde – und der gespaltenen Sozialdemokratie. Es begann zu „gären“ und die Massen politisierten sich. Elmar Kuhn hat einmal geschrieben: „Eigentlich begann die deutsche Novemberrevolution 1918 in Friedrichshafen“.

Für Andreas Fuchs begann die Novemberrevolution in Langenargen, denn hier wohnte ein Umstürzler-Trio, das von hier aus Kundgebungen in Friedrichshafen organisierte. Einer der radikalsten Anführer Gottfried Weidle aus Langenargen hielt am 6. November 1918 seine bolschewistische Ansprache in Friedrichshafen. Die Bewegung begann sich zu instrumentalisieren, es wurde der „Arbeiter- und Soldatenrat“ gegründet, dessen Lenker der rhetorisch begabte Ludwig Reinhard war, der aus Dresden und über die Schweiz nach Langenargen kam. Der dritte Spartakist aus Langenargen war Otto Manz aus der Häfler Rüstungsindustrie. Diese drei zugezogenen Agitatoren machten Langenragen wider Willens zu einem „Vorposten der Revolution“, berichtete Fuchs.

Revolution fand im Saale statt

Das Programm der Revolution wurde in der größten Räumlichkeit der Gemeinde, im Saal des Strandlokals „Schiff“, verkündet. Dass dies nicht im Freien geschah, lag an der damaligen Kälte und der grassierenden Spanischen Grippe, die von Soldaten just zum Höhepunkt der Revolutionszeit eingeschleppt worden war. Vorsitzender des Arbeiter- und Soldatenrats war Jakob Braun. Auch die Landgemeinden wählten dorthin Mitglieder, meist Bauern und Fischer.

Doch die Stimmung war landesweit nicht für die Radikalen. Der erste Spartakisten-Aufstand wurde blutig niedergeschlagen und der Weg in die Demokratie freigeschossen. Diese Vorgänge in Berlin wurden auch in Langenargen dank des Amtsblatts aus Tettnang und des Seeblatts aus Friedrichshafen bekannt, die zeitnah berichteten. Einwohner-Wehren wurden gegründet. Sie sorgten auch in Langenargen in drei Gruppen (Unterdorf, Städtle, Oberdorf) für Ordnung, nachdem Gefahr bestand, dass Arbeiter-Massen aus Friedrichshafen sich aufmachten, Höfe zu plündern. Vereinzelt gab es Übergriffe. Die drei in Langenargen wohnenden Spartakisten aus Friedrichshafen wollte man nicht mehr hier haben. In einem Erlass wurde beschieden, Wohnungen von nun an vorzugsweise an Kriegsinvaliden zu vermieten, was vom Arbeiter- und Soldatenrat in der Zeppelinstadt bitter beklagt wurde.

Beim Aufbau der Weimarer Republik wurden die wichtigen Parteien vorgestellt. Die „Krone“ am Marktplatz beispielsweise war das Lokal der Roten, wo sich auch die Partei der gemäßigten Sozialdemokratie traf. Die bedeutendste Gruppe waren die bürgerlichen Parteien, die einen Verein der überkonfessionellen Sammlungsbewegung gründeten. Allen voran die katholische Zentrumspartei und die deutsch-liberalen Protestanten. Die ersten politisch aktiven Frauen waren die Franziskanerinnen vom Kloster Reute, die allerdings nur einen Stimmzettel verwenden durften – den der Zentrumspartei!

Die Partei D.D.P. des liberalen Bürgertums wurde vom Fabrikanten Eugen Kaufmann angeführt, dem „König von Langenargen“. Sie war eine ausgesprochene „Honoratiorenpartei“, an deren Tisch nur Ausgesuchte Platz nehmen durften. Bei den Wahlen stimmten zwei Drittel der Langenargener bürgerlich und mit einer absoluten Mehrheit für die katholische Zentrumspartei. Die Radikalen waren in ihre Schranken verwiesen worden.

Bei den ersten Langenargener Gemeinderatswahlen im Mai 1919 bewarben sich 32 Kandidaten aus drei Gruppierungen für die 16 Sitze. Erstmals war die Freie Wählervereinigung dabei. Frauen suchte man auf den Listen vergebens. In den Reihen der SPD fand sich ein „Verräter“, der von Bauern der Zentrumspartei mit einer Flasche Bier bestochen wurde und die alteingesessene Familie Wocher stellte genauso viele Ratsmitglieder wie die gesamte SPD. 1922 schaffte es mit Anna Kling die erste Frau ins Gemeindeparlament. Heute beläuft sich der Frauenanteil auf stagnierende 22 Prozent.

In seinem Fazit appellierte Andreas Fuchs daran, die Säulen der Demokratie abzusichern, sie bei den nächsten Kommunalwahlen im Mai nächsten Jahres zu stärken und sich als Kandidaten zur Verfügung zu stellen. Dem pflichtete Bürgermeister Achim Krafft bei, der dazu aufforderte, den Radikalen klar zu begegnen.