Wettkämpfer sind erfolgreich

Sehr erfolgreich sind die Wettkämpfer der „TKD- Schule Postleb“ aus Langenargen-Oberdorf am vergangenen Wochenende auf der Internationalen Baden- Württembergischen Meisterschaft in Karlsbad bei Karlsruhe gewesen. Mehr als 250 Kämpfer fanden sich bei schönstem Wetter aus der Schweiz, Österreich und Frankreich in Karlsbad ein. Mit fünf Wettkämpfern und Trainer Hans-Peter Postleb stellten sich die Sportler die Aufgabe, eine möglichst gute Platzierung zu erreichen. Nach den Vorkämpfen stellte sich heraus, dass alle fünf Teilnehmer einen Podestplatz erreichen werden.

Jennifer Voss bezwang im Halbfinale in der Klasse Schüler ihre Gegnerin mit Leichtigkeit und musste sich nur im Finale geschlagen geben. Fabius Postleb, der im Januar seine Prüfung zum schwarzen Gürtel ablegte, startete in der Klasse Jugend. Er erreichte mit einer sehr guten Leistung den dritten Platz in seiner Klasse. Felix Clemens musste in der Klasse Herren im Halbfinale alles geben, gewann jedoch mit einem Punkt Unterschied, im Finale verlor er jedoch. Yamina Brungs startete ebenfalls in der Klasse Jugend, wie bereits im Februar bei den Baden-Württembergischen Meisterschaften. Und erneut kam sie das erste ganz oben aufs Treppchen.

Trainer Hans-Peter Postleb startete in der Klasse Herren und hatte an diesem Tag einen sehr guten Lauf. Im Halbfinale besiegte er seinen Gegner klar mit 10:3 Punkten. Im Finale ging es für Postleb dann nicht mehr so einfach – war sein Gegner doch einen Kopf größer und brachte einiges mehr auf die Waage. Es ging sehr spannend hin und her, am Ende reichte Hans-Peter Postleb ein knappes 7:6 zum Sieg.

Somit gingen ein dritter Platz und je zwei Meister- und Vizemeistertitel nach Langenargen.