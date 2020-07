Wettbewerb: Seebilder gesucht

Ob bei Gewitter, Sonnenschein, mit Menschen oder ohne: Der Bodensee fasziniert in all seinen Facetten und ist immer ein Bild wert. Die Freunde des Instituts für Seenforschung (ISF) und die SZ haben einen Fotowettbewerb aufgelegt, Titel: „Unser See – Ansichten und Geschichten“. Einsendeschluss ist der 30. September.

Gesucht werden historische und neue Aufnahmen, die zeigen, wie in den vergangenen 100 Jahren der See die Menschen geprägt hat und welchen Einfluss die Menschen auf den See hatten. Hintergrund ist der 100. Geburtstag des Langenargener ISF in diesem Jahr, der wegen Corona nicht groß gefeiert werden kann. Der Wettbewerb soll das Jubiläum der Gewässerschützer trotzdem ins Blickfeld der Öffentlichkeit rücken. Ausgewählte Bilder werden in einer Wanderausstellung gezeigt und natürlich auch prämiert.