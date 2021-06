Werksteinarbeiten im Hof von Schloss Montfort in Langenargen

Für die Natur- und Betonwerksteinarbeiten im Rahmen der Instandsetzung der Ufermauer und der Sandsteinbrüstungen im Hof von Schloss Montfort in Langenargen stellt die Deutsche Stiftung Denkmalschutz (DSD) dank zahlreicher Spenden sowie der Erträge der Lotterie Glücks-Spirale 100 000 Euro zur Verfügung. Schloss Montfort ist seit 2003 eines der über 370 Objekte, die die private DSD dank Spenden, der Erträge ihrer Treuhandstiftungen sowie der Mittel der Glücks-Spirale allein in Baden-Württemberg fördern konnte.

Nachdem sich die DSD bereits an den Arbeiten an der Schlossfassade beteiligt hat, unterstützt sie seit 2013 die Instandsetzung des Natursteinmauerwerks der Ufermauer sowie der Sandsteinbrüstungen um den Schlosshof herum. Die Ufermauer weist Ausbrüche und Ausbauchungen auf, die Sandsteinbrüstungen um den Schlosshof neben Ausbrüchen auch Abschalungen, so dass manche Elemente bereits schief stehen und abzustürzen drohen.