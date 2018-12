Weihnachtsmarkt ist im Münzhof angekommen

Bei nasskaltem und stürmischem Wetter ist die 34. Auflage des Weihnachtsmarktes in Langenargen am Sonntagabend zu Ende gegangen. War die Veranstaltung am Freitag im Rahmen der Eröffnung noch von eher milden Temperaturen begleitet, änderte sich das im Laufe des Samstags, vor allem aber am Sonntag. Dennoch zeigten sich die Standbetreiber und Besucher im Großen und Ganzen zufrieden: „Am Freitagabend sowie am Samstag war hier richtig viel los, zeitweise war kein Durchkommen mehr. Entgegen den Vorhersagen hatten wir tatsächlich noch Glück mit dem Wetter. Es hätte schlimmer kommen können.“, sagte Besucherin Roswitha Müller-Benz.

Weihnachtsmarkt ohne Baum

Der Weihnachtsmarkt in Langenargen ist an seinem Standort Münzhofvorplatz angekommen. Das ist den Stimmen der Gäste zu entnehmen, nachdem die traditionelle Veranstaltung nach 31 Jahren von der Schulstraße umgezogen ist. Mehr Platz, eine bessere Versorgungsstruktur, aber auch die Möglichkeit, im Münzhof für die verschiedenen Kinderaufführungen die Bühne nutzen zu können, waren seitens der Gemeindeverwaltung Argumente, die für den neuen Standort sprachen.

Allerdings vermissten nicht wenige Besucher den liebevoll geschmückten Weihnachtsbaum vor dem Rathaus. „Ein Weihnachtsmarkt ohne Weihnachtsbaum geht gar nicht. Hier sollte sich die Gemeinde etwas einfallen lassen“, sagte Rentnerin Johanna List gegenüber der Schwäbischen Zeitung.

Weihnachtsmann ohne Kutsche

Bereits am Freitag eröffnete Bürgermeister Achim Krafft im Beisein des Weihnachtsmannes mit seinen beiden Engeln das vorweihnachtliche Spektakel, dass zunächst unter keinem guten Stern stand. „Wir warten auf die bestellte Kutsche, aber sie scheint nicht mehr zu kommen“, sorgte sich kurz vor der Eröffnung Hauptamtsleiter Klaus-Peter Bitzer, bevor sich der Lampionumzug mit den Kindern schließlich ohne Pferd und Kutsche auf den Weg machte und das Jugendblasorchester mit adventlichen Weisen das Rund stimmig erfüllte.

„Ich wünsche Ihnen ein friedvolles, besinnliches und schönes Christfest“, sagte Bürgermeister Achim Krafft, während der Weihnachtsmann (Ecki Herzog) die jüngsten Besucher zum Gedichtevortragen einlud. „Hallo Lieber Weihnachtsmann“, schallte es aus den Kehlen der Knirpse, deren Augen gar ehrfürchtig, aber auch neugierig den Mann mit dem weißen Rauschebart fixierten.

Überhaupt durften sich vor allem die Kleinsten über ein kurzweiliges Programm freuen. Schöne Geschichten wie vom „Kleinen Bär“ oder auch das Puppenspielerstück „Post von der Prinzessin“ unterhielten im Münzhof, während im Kinderland „Winterzauber“ Stockbrot an der Feuerschale gegrillt oder eifrig gebastelt wurde.

Derweil erfreuten sich die Erwachsenen am breiten und vielseitigen Angebot, das Hobbykünstler, soziale und kirchliche Einrichtungen, der Einzelhandel, aber auch die Langenargener Vereine für die Marktbesucher bereit hielten.

Zum Abschluss lud die katholische Kirche am Sonntagabend zu einer „Nacht der Lichter“ in der Pfarrkirche St. Martin mit einem Taizé Gebet und musikalischer Gestaltung durch die Gruppe „Credo“ ein.