Weihnachtsmarkt in Langenargen lockt nicht nur viele Einheimische an

Die 36. Auflage des traditionellen Weihnachtsmarkts in Langenargen ist für die teilnehmenden Hobbykünstler, für soziale und kirchliche Einrichtungen, für den Einzelhandel und die Langenargener Vereine ein Erfolg gewesen. Viele Besucher fanden sich am Wochenende auf den Vorplatz am Münzhof ein und erlebten inmitten der festlich dekorierten Verkaufsstände schöne und unterhaltsame Stunden.

Bürgermeister Ole Münder hatte den Markt am Freitag eröffnet, zur adventlichen Stimmung trugen der Laternenzug mit Pferdekutsche, Nikolaus und Engelchen sowie eine Abordnung des Jugendblasorchesters unter der Leitung von Ralph Zodel bei.

Sehr beliebt ist das kostenlose Kinderkarussellfahren auf dem Weihnachtsmarkt in Langenargen. (Foto: Andy Heinrich)

Viele Kinder und Eltern ließen es sich am Freitag nicht nehmen, mit ihren leuchtenden Lampions und Kerzen von der Pfarrkirche St. Martin hinunter zur Uferpromenade und weiter bis zum Marktplatz zu laufen, um an verschiedenen Stationen besinnliche und adventliche Lieder zu singen. „Hallo Lieber Weihnachtsmann“, schallte es dann auch aus den Kehlen der Jüngsten, deren leuchtenden Augen ehrfürchtig, aber auch neugierig den großen Mann mit dem weißen Rauschebart fixierten.

Viele große und kleine Besucher loben den Weihnachtsmarkt in Langenargen mit seinem Programm. (Foto: Andy Heinrich)

Schließlich galt es, im Anschluss auf der kleinen Bühne vor dem Münzhof diesem ein kleines Gedicht vorzutragen, um eine Leckerei aus dem großen Sack zu erhalten. Wer ruhige und besinnliche Momente für sich suchte, verweilte für ein Gebet im Raum der Stille der Marienkapelle in St. Martin oder vor der Weihnachtskrippe.

„Einfach eine schöne Sache“

Vor allem die Eltern zeigten sich ob des unterhaltsamen und kurzweiligen Kinderprogramms voll des Lobes. „Der Kinderumzug, das Stockbrotgrillen am wärmenden Lagerfeuer, das kleine Märchenhaus, die schmucke Weihnachtskrippe, das Engelspostamt oder auch Kasperles Traumkiste sowie die kostenlose Fahrt mit dem Karussell: Viel schöner kann es für die Kleinsten nicht sein.

Das Stockbrotgrillen am offenen Feuer erfreut die Kinder samt Eltern. (Foto: Andy Heinrich)

Das Kinderland Weihnachtszauber ist einfach eine schöne Sache“, schwärmte Sandra Mayer, die mit ihrer Nichte am Freitag und Samstag eigens aus Brochenzell nach Langenargen kam.

Abwechslungsreiches Angebot

Auch Jugendbeauftragter Daniel Lenz, der gemeinsam mit Karin Weißhaupt und ehrenamtlichen Helfern die Aktion Kinderland Weihnachtszauber mitorganisiert hatte, lobte die Kooperation zwischen Gemeinde, See- und Waldkindergarten und dem Kindergarten Bierkeller-Waldeck. „Der Zulauf ist enorm. Das abwechslungsreiche Angebot für die Kinder könnte nicht besser sein“, resümierte Lenz zufrieden.

Bei den Vereinen klingen die Kassen

Die Vereine und Institutionen durften sich über klingende Kassen freuen. „Wir waren am Freitag mit unseren Seelen ausverkauft“, meldeten die Eisstockschützen, während die Freunde der Partnerschaftsvereine – wie auch die meisten anderen kulinarischen Anbieter – mit dem Bedienen ihrer Kundschaft kaum hinterherkamen.

„Wahnsinn, was hier los ist. Die Menschen sind froh, diese Atmosphäre wieder aufsaugen zu dürfen. Es läuft mehr als rund“, strahlten Vertreter des TC Langenargen und des Partnerschaftsvereins Bois-le-Roi.