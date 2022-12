Weihnachtslieder einmal anders

Am Freitag, 16. Dezember, laden Peter Vogel und sein Ensemble um 19.30 Uhr zum „Christmas Jazz“ in das Schloss Montfort in Langenargen. Sie präsentieren Weihnachtslieder aus aller Welt im Jazzgewand.

Weihnachtslieder erzählen von einem neuen Anfang, von Frieden und Versöhnung. Der Jazz steht seit seiner Entstehung im Zeichen der Freiheit und der Gleichberechtigung. Wie gut beides zusammengeht, wollen Peter Vogel und sein Ensemble am Freitag, 16. Dezember, beweisen. Dann laden sie im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte um 19.30 Uhr zu einem Konzertabend mit Weihnachtsliedern aus aller Welt im Jazzgewand ein. Sie interpretieren berühmte Songs aus dem anglo-amerikanischen Bereich sowie Weihnachtslieder aus dem deutschen Kulturraum neu. Als Jazz- und Popsongs erhalten diese Traditionslieder neue Freiheiten und verleihen so der weihnachtlichen Vorfreude einen frischen, unverbrauchten Ausdruck, wie es in der Ankündigung heißt.

Das Ensemble um den Lindauer Pianisten und Komponisten Peter Vogel verbindet klassische Ausbildung und Erfahrung mit der Liebe zu den Blue Notes. Peter Vogel studierte Klavier, Orgel und Komposition und beschäftigt sich intensiv mit Avantgarde und Jazz. Alexandrina Simeon intensivierte nach einer klassischen Gesangsausbildung ihre Studien in Richtung Jazz. Sie ist mit verschiedenen Formationen auf namhaften internationalen Jazzfestivals vertreten. Christian Maurer ist Professor für klassisches Saxophon an der Wiener Musikuniversität und trat mit den Wiener und Berliner Philharmonikern auf. Mit Jazz-Musikern wie Kenny Wheeler, Natalie Cole und Raul da Souza tourte er um die Welt. Dragan Trajkowski studierte in Skopje und Köln. Der Schlagzeuger Wolfi Rainer tritt in Europa, Asien und den USA auf und arbeitet mit so namhaften Musikern wie Marc Abrams, Ray Anderson, Loris Holland und Minu Cinelu zusammen.