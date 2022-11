Weihnachtsbaumaktion: Kindern zu Weihnachten eine Freude bereiten

Zum 16. Mal veranstaltet Soroptimist International Club Friedrichshafen/Bodensee eine Weihnachtsbaumaktion. In Zusammenarbeit mit dem Jugendamt Bodenseekreis, in Langenargen vertreten durch den heimischen Familientreff, dürfen sich 40 sozial schwächer gestellte Kinder auf Geschenke zum Christfest freuen. Die anonymisierten „Wunschzettel“ hängen ab Samstag, 19. November, als Geschenkanhänger am Weihnachtsbaum im Langenargener Rathausfoyer aus. Die Abgabe der Geschenke soll bis spätestens 5. Dezember erfolgen

Der weihnachtliche Kinderwunschbaum, eine Aktion des Soroptimist International Clubs Friedrichshafen, steht ab 19. November erstmals im Foyer des Rathaus Langenargen und wartet auf viele Menschen, die benachteiligten Kindern im Alter zwischen zwei und 18 Jahren zum Weihnachtsfest eine Freude bereiten möchten. Wie Katrin Stehle von den Soroptimistinnen sagte, habe man in der 16-jährigen Geschichte der Idee 6646 Wünsche erfüllen können.

Kaum finanzieller Spielraum

Allein in diesem Jahr seien es an den betreuten Standorten 510 und somit deutlich mehr als noch vor einem Jahr (450): „Unser Dank gilt allen Spendern und Geschäften, die die uns in dieser Sache unterstützen und diese Erfolgsgeschichte fortsetzen.“ Langenargens Bürgermeister Ole Münder betonte: „Wir Langenargener unterstützen die Aktion gerne. Damit können wir alle gemeinsam kleine, aber wichtige Zeichen für die Kinder setzen und ihnen zu Weihnachten viel Freude bereiten.“

Auch im wohlhabenden Bodenseekreis gibt es zahlreiche Familien, die kaum bis keinen finanziellen Spielraum für Weihnachtsgeschenke haben. Dies umso mehr, als dass viele Familien durch Corona, die Ukraine-Krise und steigende Preise noch weniger Geld zur Verfügung haben. „Diese Familien unterstützt der Club Soroptimist International Friedrichshafen/Bodensee“, unterstreicht Stehle.

Bis 5. Dezember

„Ein unterhaltsames Buch, allerlei Spielzeug, Kleidungsteile, eine DVD, Kinogutscheine und vieles mehr: Die Bandbreite der Wunschzettel ist sehr groß. Auffallend ist, dass auf den Wunschzetteln verstärkt Gutscheine angefragt werden. Dies liegt wohl daran, dass vor allem die etwas Älteren gerne gemeinsam zum Shoppen gehen möchten“, weiß Katrin Stehle.

Wie man helfen kann? Im Rathausfoyer Langenargen (die weiteren Standorte siehe unten) hängen an einem Weihnachtsbaum anonymisierte Wunschzettel der jüngsten Mitbürger aus der Gemeinde und der näheren Umgebung. Diese können abgenommen, das Geschenk mit einem maximalen Wert in Höhe von 25 Euro besorgt und samt Geschenkanhänger verpackt bis spätestens Montag, 5. Dezember, im Rathaus, 1. Obergeschoss, Zimmer 16, wieder abgegeben werden. Die Mitarbeiter des Jugendamtes Bodenseekreis werden schließlich alle Geschenke rechtzeitig vor dem Weihnachtsfest an die jeweiligen Kinder aushändigen.

Hier stehen die Weihnachtsbäume

Friedrichshafen: Buchhandlung Fiederer, Wilhelmstr.19; Blumenhaus Mayer, Hochstraße 71; Baumhauer Outdoorsport, Käthe-Paulus-Str.1, Meckenbeuren/Friedrichshafen

Kehlen: Wilhelm-Schussen-Schule (Grundschule)

Kressbronn: Kunstgewerbe Friedrich / Buchhandlung Lesb@r, Hemigkofener Str. 6

Langenargen: Rathaus (im Foyer), Geschenkabgabe bitte im Rathaus, 1. OG, Zi.16

Markdorf: Buchhandlung RavensBuch

Meckenbeuren: Raphael-Apotheke, Lindberghstraße 1

Tettnang: Bären Apotheke, Bahnhofstr. 18