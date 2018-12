Weihnachtliche Klänge und Weihnachtsgröstl: Das Winterhafenfest kommt gut an

Die heimischen Festwirte des Winter-Hafenfestes haben sich am Donnerstag über zahlreiche Besucher gefreut. Bei eher milden Temperaturen und einem idyllischen Blick auf den Bodensee hinüber zum Schweizer Ufer scharten sich die Besucher am Langenargener „Häfele“ um die bereitgestellten Stehtische, standen an den Feuerschalen und lauschten den Klängen der Musikanten der Musikschule oder erfreuten sich am kulinarischen Angebot. Dabei sorgten passende Weihnachtsmusik und ein vorweihnachtlich dekorierter Festplatz am Zollhaus für eine heimelige und adventliche Stimmung. Aufgetischt wurde neben einer deftigen Speck-Gerstensuppe feines Jägerragout vom Hirsch samt Weihnachtsgröstl, bevor Zwetschgenknödel mit Kompott und Zimtbuchteln das feine Essensagebot abrundeten. Foto: Andy Heinrich