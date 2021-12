Weihnachten an der FAMS Langenargen

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Auch wenn in diesen Tagen alles etwas anders war als gewohnt – Weihnacht bleibt Weihnacht. Dieses Gefühl durften die Kinder der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule in Langenargen noch einmal in der Schulgemeinschaft erleben, ehe sie in die wohlverdienten Ferien gehen.

Während der gesamten Adventszeit wurden die Kinder von der Geschichte „Der Sternenbaum“ begleitet, in der erzählt wird, wie Licht zu den Menschen und in die Gemeinschaft gebracht wird. Wöchentlich versammelten sich die Kinder hierfür in der Aula, um sich auf den Weg nach Weihnachten zu machen. Den gemeinsamen Abschluss feierten die Kinder gemeinsam auf dem Pausenhof, wo sie den Abschluss der Geschichte hören, Lichter entzünden und Wünsche für ihre Lieben schicken konnten.

Im Anschluss daran stimmten sich die Kinder in der Klasse in gemütlichem Rahmen auf die Weihnachtstage ein.