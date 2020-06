Weiße Flotte: „Die Stimmung ist hervorragend“

Seit dem 20. Mai fahren die Schiffe der Weißen Flotte wieder auf dem Bodensee. Über das Passagieraufkommen während der Pfingstferien und die Stimmung unter den Gästen in Langenargen hat sich SZ-Mitarbeiter Andy Heinrich mit dem Langenargener Schiffsanbinder Jürgen Haberer (Foto: ah) unterhalten.

Seit Kurzem kreuzen die Schiffe der Weißen Flotte wieder auf dem Bodensee. Wie läuft’s?

Der Start war aufgrund der Tatsache, dass man am bayerischen Ufer bis Samstag nicht anlegen durfte, sicherlich nicht so, wie man es sich idealerweise gewünscht hätte. Inzwischen dürfen wir nach der Öffnung unter den gegebenen Umständen wieder zahlreiche Gäste in Langenargen am Landesteg begrüßen, was uns sehr freut. Am Mittwoch war die Anlegestelle beispielsweise zeitweise voll.

Wie verhalten sich die Passagiere in Sachen Corona-Regeln?

Die Verantwortlichen der Schifffahrtslinien BSB und Vorarlberg Lines haben sich gemäß den Auflagen im Vorfeld bestens vorbereitet. Die meisten Kunden zeigen Verständnis für die Maßnahmen und, was sehr zu begrüßen ist, halten diese beim Ein- und Ausstieg sowie während der Fahrt ein. Hier wird Verantwortung gegenüber den Nächsten ernst genommen, was freilich vorbildlich ist.

Wie beurteilen Sie die Stimmung unter den Gästen?

Die Stimmung ist hervorragend. Ich heiße die Passagiere mit einem lieben Gruß in Langenargen willkommen und werde mit einem strahlenden und freundlichen Lächeln beschenkt. Die Menschen sind einfach glücklich, im Zuge der Lockerungen wieder entspannte und erholsame Ausfahrten auf dem Bodensee machen zu dürfen. Auch ich persönlich bin glücklich, diesen schönen Job nach der langen Pause wieder ausüben zu dürfen.