Wegen Corona: Langenargener Weihnachtsmarkt fällt in diesem Jahr aus

Die Gemeindeverwaltung hat in Abstimmung mit den Fraktionen im Gemeinderat den diesjährigen Weihnachtsmarkt abgesagt. Das teilt die Gemeinde am Mittwochmorgen mit. Zum einen wachse die Anzahl der Corona-Fälle auch in Langenargen zum anderen sollen Institutionen wie Kindergärten und Schulen geschützt werden.

Die Gemeinde gehe Mitte November von der Ausrufung der Alarmstufe aus. Um den Betrieb von Schulen, Kindertageseinrichtungen sowie weiterer Betriebe nicht zu gefährden, sei der Verzicht auf den Markt aus Sicht der Gemeindeverwaltung ein nicht unwesentlicher Beitrag hierzu.

Weniger Stände angekündigt

Zum anderen haben sich laut Gemeinde deutlich weniger Marktteilnehmer bei der Gemeinde mit einer Beteiligung gemeldet als in den Vorjahren. Rund die Hälfte hätten auf das Angebot der Gemeinde gar nicht reagiert.

Wieder andere haben ihre Teilnahme auch unter Hinweis auf die kritischen Rahmenbedingungen abgesagt oder waren sich noch nicht sicher, ob sie eine Durchführung gewährleisten können, heißt es weiter. Damit könne in diesem Jahr auch kein adäquates Angebot beim Weihnachtsmarkt realisiert werden.