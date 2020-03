Wegen Corona: Langenargen sagt ab

Standen vergangene Woche in Bezug auf das Coronavirus noch Themen wie Hamsterkäufe oder Bedingungen von Quarantäne im Fokus, geht es jetzt auch in Langenargen um die Absage von Veranstaltungen. Wir fassen zusammen, was bekanntermaßen ausfällt. Das erste von drei Wettbewerbskonzerten um den zehnten ZF-Musikpreis 2020, die im Münzhof stattfindet, wird wegen Corona nicht öffentlich ausgetragen (siehe Extra-Meldung auf dieser Seite).

Veranstaltungen im Münzhof: Die Gemeinde hat alle Veranstaltungen im Münzhof bis einschließlich 3. April abgesagt. Am Mittwoch, 11. März, betraf dies zunächst das Konzert „Die goldene Zeit der Ufa“. Verkaufte Karten werden laut Tourismusamt zurückerstattet. Auch der Vortrag „Vincent van Gogh – Die Vaterfigur der Expressionisten“, eine Kunstmatinee des Partnerschaftsvereins Langenargen/Bois-le-Roi am Sonntag, 15. März, wurde abgesagt und auf einen noch unbekannten Termin verschoben. Betroffen sind in dieser Woche zudem drei Veranstaltungen der Bücherei im Münzhof: Der Büchertreff am 12, die Lesezeit am 13., und das Kindertheater am 20. März. Am Sonntag, 22. März, fällt die Eröffnung Sommerausstellung des Museums aus.

Klaus-Peter Bitzer, Leiter des Hauptamtes, begründet die Entscheidung: „Wir wollten auf Nummer sicher gehen.“ Die Dynamik im Zusammenhang mit Corona habe die Verwaltung bewegt, den Münzhof für öffentliche Veranstaltungen zu schließen. Um Gästen oder Teilnehmern Sicherheit zu gewähren, sei das der einzige Weg. Man habe sich an den Empfehlungen des Robert-Koch-Instituts orientiert. „Wir werden die Entwicklung weiter beobachten und Ende März über das weitere Vorgehen beraten.“

In einer Mitteilung von Marcel Viewegger, Leiter des Amtes für öffentliche Sicherheit und Ordnung heißt es: Noch offen sei, wie mit den weiteren Veranstaltungen in den darauffolgenden Monaten umgegangen werde. Dies soll spätestens vor den Osterferien unter Berücksichtigung der bundesweiten Entwicklung der Situation entschieden werden. „Zudem wurde von Seiten der Ortspolizeibehörde allen Veranstaltern nahegelegt, ihre geplanten Veranstaltungen nach Risiko abzuwägen und im Sinne der Empfehlungen gegebenenfalls abzusagen.“

Finanzielle Nachteile entstünden der Gemeinde durch die Absagen keine, versichert Alexander Trauthwein, Leiter des Amtes für Tourismus, Kultur und Marketing. „Die Vertragspartner haben Verständnis gezeigt.“ Der ideelle Verlust sei aber hoch einzuschätzen, denn auch viele Vereine seien betroffen.

Hauptversammlung der DLRG-Ortsgruppe: Auch die Lebensretter haben die für Freitag, 13. März, geplante Hauptversammlung abgesagt. Einen neuen Termin gibt es derzeit noch nicht.

Bürgerkapelle Langenargen, Starkbierfest: Die Veranstaltung hätte am Samstag, 21. März, in der Festhalle stattfinden sollen. Petra Bernhard vom Vorstand sagt, nachdem die Gemeindeverwaltung eine klare Empfehlung abgegeben habe, sei man übereingekommen, das Fest abzusagen. „Es ist schade, aber vernünftig“, so Petra Bernhard. Man habe sich an den Absagen anderer Veranstalter orientiert. „Und so ein Konzert soll den Gästen ja auch Spaß machen, für ältere Menschen gibt es einfach eine gewissen Gefahr.“ Jetzt nimmt die Kapelle den Herbst in den Blick und will das Konzept in einem Oktoberfest realisieren.

Hauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr: Diese Veranstaltung hätte am Montag, 9. März stattfinden sollen. „Leider können und wollen wir aufgrund der aktuellen Situation mit dem COVID-19 Virus kein zusätzliches Risiko für unsere Kameradinnen und Kameraden eingehen und dadurch die Einsatzbereitschaft der Feuerwehr gefährden“, teilt Schriftführer Wolfgang Sterk in einer E-Mail an die Presse mit.

Basar „Rund ums Kind“ in Oberdorf: Der Kinderkleidermarkt am Samstag, 14. März, im Dorfgemeinschaftshaus ist ebenfalls abgesagt.