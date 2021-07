Was lange währt, wird endlich gut!

Die hier veröffentlichten Artikel wurden von Vereinen und Veranstaltern, Kirchengemeinden und Initiativen, Schulen und Kindergärten verfasst. Die Artikel wurden von unserer Redaktion geprüft und freigegeben. Für die Richtigkeit aller Angaben übernimmt schwäbische.de keine Gewähr.

Nach nun mehr als zwei Jahren konnten wir am Freitag, den 02.07.2021 endlich unsere Jahreshauptversammlung abhalten. Neben der Begrüßung des Zunftmeisters Harald Thierer und den Berichten des Vize-Zunftmeisters Peter Gumbel, der Schriftführerin Karmen Pottrick und der Kassiererin Ilona Marceau richteten unser amtierende Bürgermeister Ole Münder sowie Reiner Stadler vom alemannischen Narrenring ein paar Worte an die Versammlung.

Einige unserer amtierenden Zunfträte standen für die Wahlen leider nicht mehr zu Verfügung und wurden in den wohl verdienten Zunftrats-Ruhestand verabschiedet. Wir möchten uns an dieser Stelle nochmals bei Barbara Metzler, Gerhard „Wombel“ Möller, Franziska Kasper und vor allem bei unserem ehemaligen Vize Peter „Pu“ Gumbel für ihren großen und teils jahrelangen Einsatz für die Zunft bedanken.

Für seine herausragende Arbeit im Zunftrat und für die Fasnet in Langenargen wurde Peter Gumbel außerdem von Reiner Stadler mit dem Verdienstorden des alemannischen Narrenrings ausgezeichnet. Ebenfalls für ihren Einsatz in der Zunft geehrt wurden Peter Steinacher und Axel Pross. Sie erhielten den Ehrenhäsorden Silberkranz.

In den Wahlen wurden folgende Ämter durch die Mitgliederversammlung einstimmig bestätigt bzw. neu vergeben:

Zunfträte für 1 Jahr gewählt (nachgezogene Wahlen 2020): Stellvertretender Zunftmeister: Jürgen Emminger; Kassiererin: Ilona Marceau; Zeremonienmeister: Andreas Wund; Organisation und Veranstaltung: Andreas Hecht; Marketing und Öffentlichkeitsarbeit: Bettina Hecht.

Zunfträte für 2 Jahre gewählt: Zunftmeister: Harald Thierer; Schriftführerin: Karmen Pottrick; Zeugwart: Norbert Marquart; Organisation Straßenfasnet: Peter Kurz; Kinder und Jugend: Stefanie Rothenbacher; Mitgliederwart: Axel Pross.

Kassenprüfer*in: Sabrina Heilig und Andreas Rentschler. Beisitzer Zunftgericht: Lothar Berger und Barney Hildebrandt

Wir hoffen, dass unsere neue Vorstandschaft in diesem Jahr und vor allem in der kommenden Fasnet wieder etwas in den Zunftalltag zurück finden kann und darf. In diesem Fall: Ein dreifaches „Sowieso – Allweilno“. Eure Narrenzunft d' Dammglonker Langenargen.