Morgens um 10 in Langenargen. Da gibt’s in der Franz-Anton-Maulbertsch-Schule (FAMS) am Gumpigen Donnerstag nicht etwa ein Frühstückchen. Nein, da kommen die Narren der Dammglonker und befreien die aufgeregten Grundschüler. Für den passenden Rhythmus zum Auszug aus dem Schulgebäude sorgen die Musiker vom Langenargener Sauhaufen.

Zum Dank gibt es ein dreifach donnerndes „Sowieso – Allweilno“, und zwar in einer Intensität und Lautstärke, die jedes Narrenherz höher schlagen lässt. Dass Schussengeister, Pfäläller, Hexen und Co. das Heft in die Hand nehmen, stört Rektorin Uta Maria Veit an diesem Tag nicht im geringsten. Kein Wunder, denn die Schulleiterin hat gleich mehrfach Grund zur Freude. Nicht umsonst haben die Grundschüler Tänze eingeübt, die sie auf der Bühne in der Festhalle nebenan zur Freude des mithüpfenden und -singenden Publikums zeigen.

Und zum guten Schluss hat Zunftmeister Lothar „Bidgo“ Berger auch noch einen Scheck mitgebracht: Die Dammglonker spenden 1111,11 Euro, damit die FAMS auch in diesem Sommer wieder ein Zirkusprojekt auf die Beine stellen kann. Darauf noch einmal ein „Sowieso – Allweilno“.