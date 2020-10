Warnung vor falschen Polizeibeamten

Mindestens acht Anrufe falscher Polizeibeamter sind dem Polizeirevier Friedrichshafen am Mittwochnachmittag aus dem Ortsnetzbereich Langenargen angezeigt worden. In allen Fällen gaben sich die unbekannten Anrufer als Polizeibeamte des Landeskriminalamts oder der Kriminalpolizei aus und versuchten unter dem Vorwand, dass Einbrecher in der Nachbarschaft der Angerufenen unterwegs seien und man die Bürger vor dem Verlust von Hab und Gut schützen wolle, Informationen zu persönlichen und finanziellen Verhältnissen zu erfragen. In allen Fällen wurde die Betrugsabsicht erkannt, die Telefonate wurden unmittelbar beendet. Informationen zu verschiedenen Betrugsmaschen gibt es auf der Homepage der Polizeilichen Kriminalprävention. Außerdem bietet die Polizei Informationsveranstaltungen zum Thema Betrügereien an der Haustür, am Telefon und unterwegs an.

Die 60-minütigen Veranstaltungen können Gruppen und Vereine ab 15 Personen buchen unter E-Mail oder Telefon 0751 / 803 10 42.