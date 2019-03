Waldkindergarten: Verein gehen Vorsitzende aus

Es wird immer schwieriger, Menschen zu finden, die ehrenamtlich Posten übernehmen. Auch der Verein „Kinder der Erde“, der den See- und Waldkindergarten in Langenargen betreibt, hat mit dem Problem zu kämpfen. In der Not hat der zweite Vorsitzende jetzt den Antrag gestellt, dass in Zukunft Mitarbeiter der Betreuungseinrichtung in den Vorstand gewählt werden können. Die Mehrheit des Gemeinderates lehnte die Möglichkeit in der Sitzung am Montag ab – entgegen dem Beschlussvorschlag der Verwaltung. Der Grund: Es könnte zu Interessenkonflikten kommen.

Seit 2008 betreibt der Verein „Kinder der Erde“ den See- und Waldkindergarten mit bis zu 20 Kindern in einer Gruppe und vier Mitarbeitern. Um einen Platz in der Betreuungseinrichtung zu bekommen, müssen die Eltern Mitglieder werden. Die Gemeinde übernimmt einen Großteil der Finanzierung. Der damalige Gemeinderat hatte dem Abschluss eines Kindergartenvertrags zugestimmt und festgelegt, dass auf eine strikte Trennung zwischen Vorstandschaft und Personal zu bestehen ist. Hintergrund: Der Verein ist als Arbeitgeber für Personalangelegenheiten wie zum Beispiel Gehaltserhöhungen, Einstellungen oder auch Kündigungen zuständig.

Weil es aber zunehmend schwieriger wird, die entsprechenden Posten im Verein aus den Reihen der Mitglieder zu besetzen, stellte der zweite Vorsitzende, Tim Späder, den Antrag, in der nächsten Hauptversammlung voraussichtlich am 6. Mai auch Mitarbeiter der Betreuungseinrichtung in den Vorstand wählen zu dürfen. In anderen Waldkindergärten werde die Lösung bereits angewandt – und funktioniere. Ein weiteres Problem, das die strikte Trennung mit sich bringe: Der Vorstand werde alle drei Jahre neu gewählt, was bedeute, dass sich das Kindergartenteam alle drei Jahre auf einen neuen Vorstand und damit neue Arbeitgeber einstellen müsse. Erklärungen und Diskussionen kosteten jedes Mal Zeit und Energie.

„Gewaltenteilung wahren“

Der zweite Vorsitzende schrieb: „Aus Sicht der Vorstandschaft und des Kindergartenteams ist es eine gute Lösung, Mitarbeiterinnen des Kindergartens eine Doppelfunktion zu übertragen.“ Der Gemeinderat kam zum gegenteiligen Ergebnis. Da half es auch nicht, dass die Verwaltung keine rechtlichen Bedenken formulierte und in der Sitzungsvorlage vorschlug, dass bei Befangenheit, analog zur Gemeindeordnung, Mitarbeiter an den entsprechenden Entscheidungen nicht mitwirken dürften.

Joachim Zodel von den Freien Wählern (FW) konnte die Probleme nachvollziehen, zumal es eine Herkulesaufgabe sei, einen Verein zu führen, aber: „Bei der Vorstellung, dass der Verein irgendwann hauptamtlich geführt wird, habe ich Bauchweh.“ Großes Verständnis äußerte auch CDU-Fraktionsvorsitzender Ralph Seubert, doch sträube sich sein juristisches Gewissen, dem Antrag zuzustimmen: „Die Gewaltenteilung muss gewahrt bleiben.“

Charlie Maier, Fraktionschef der SPD, warf ein: Die Vorstände leiten den Verein und vertreten ihn nach außen. Mitarbeiter können nicht vertretungsberechtigt sein.“ Angelika Breyer (CDU) sah weiterhin die Eltern in der Pflicht, die wüssten, „dass sie Mitglied in einem Verein werden, in dem es Posten zu besetzen gibt“, wenn sie ihre Kinder in den Waldkindergarten gehen lassen.

Letzten Endes konnten sich Fraktionsvorsitzender Ulrich Ziebart und Silke Falch (beide Grüne) auch nicht mit dem Vorschlag durchsetzen, die Wahl eines der beiden Vorstandsposten aus dem Mitarbeiterteam zuzulassen. Susanne Porstner (FW) hätte dieser Variante zugestimmt, „bevor sich der Verein, der sehr wertvolle Arbeit leistet und Kindergartenplätze vorhält, auflöst“.