Wäschetrockner fängt Feuer

Ein technischer Defekt war laut Polizeibericht mutmaßlich die Ursache für einen Wäschetrockner-Brand am Montagabend kurz nach 19 Uhr in einem Mehrfamilienhaus in der Straße Bildstock. Die Feuerwehren aus Langenargen, Kressbronn und Friedrichshafen rückten mit einem Großaufgebot an, löschten den Brand und sorgten für die Durchlüftung des Hauses. Drei Bewohner wurden mit dem Verdacht auf eine Rauchgasvergiftung vom Rettungsdienst versorgt, sie blieben unverletzt. Die Bewohner konnten im Anschluss zurück ins Haus. Der Sachschaden konnte noch nicht beziffert werden.