Vorstand zieht Bilanz bei Jahreshauptversammlung

Bei der Jahreshauptversammlung des Eisstockschützenclubs Langenargen zeigte Vorstand Alfons Göppinger die vielen Aktivitäten des 60+1 Jahre nachgefeierten Vereinsjubiläums auf. Darunter etwa die Rathausausstellung mit ihrer Bilderserie, die auch für die Zukunft wertvoll bleibt, oder der Montfortcup der Extraklasse mit Spitzenteams, Tombola und berauschendem Festabend. Dafür konnte man in einer großen Werbeaktion zahlreiche Sponsoren gewinnen. Göppinger zeigte sich beeindruckt von der Großzügigkeit der Langenargener Gewerbetreibenden: „Der erfolgreiche Spendenaufruf zeigt deutlich die Wertschätzung die der ESC in Langenargen genießt!“ so Göppinger. Genauso erfreulich sah er die Ehrung vom Eissportverband Baden-Württemberg für U23 Weltmeister Christian Späthe zum Sportler des Jahres.

Den anschließenden Bericht über die sportlichen Aktivitäten des Vereins übernahm Bruno Morandell in Vertretung für Sportwart Raffael Tomasi. Morandell berichtete vom wohl erfolgreichsten Jahr für den ESC in der Vereinsgeschichte. Schon im März gewann das Mixed-Team die Deutsche Vizemeisterschaft auf Eis. Im Juni folgte für die Herren die spektakuläre Meisterschaft in der Sommer Bundesliga und im September holten die Herren auch noch sensationell die Deutsche Meisterschaft im Mannschaftszielschießen.

Der Bericht von Jugendwart Roland Götze fiel in diesem Jahr deutlich kürzer aus, da die meisten Veranstaltungen für die Jugendlichen, wie etwa das Jugendcamp, aufgrund der Pandemie nicht stattfanden.

Den Kassenbericht vom verhinderten Kassier Micki Fuchs trug ESC-Buchhalter Jürgen Simon vor. Simon zeigte eine leicht positive Kassenbilanz auf, bei der sowohl die Ausgaben aber vor allem die Einnahmen deutlich unter den üblichen Summen zurückblieben. Die fehlenden Einnahmen (z.B. Uferfest) konnte man durch einige beantragte Zuschüsse ausgleichen und damit sogar noch wichtige Investitionen tätigen. Nach der Entlastung der Vorstandschaft durch die beiden Kassenprüfer Lothar Frick und Bruno Morandell wurden Neuwahlen durchgeführt. Laut neuer Satzung wird beim ESC jedes Jahr eine Hälfte der Vorstandschaft neu gewählt. In diesem Jahr waren es die Posten 1. Vorstand (Alfons Göppinger), Schriftführer (Michael Frieling), Jugendwart (Roland Götze), 1. Beisitzer (Christian Späthe) und 1. Kassenprüfer (Bruno Morandell), die jeweils in ihren Ämtern bestätigt wurden.