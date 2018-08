Vorletztes Sommerkonzert im Schloss

Beim vorletzten Sommerkonzert im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte am Freitag, den 24. August, betritt der künstlerische Leiter und Veranstalter selbst die Bühne. Gemeinsam mit dem Modern String Quartet präsentiert der Lindauer Pianist und Komponist Peter Vogel ab 19.30 Uhr sein neues Klavierquintett (UA). Außerdem werden im Laufe des Abends die Komponisten Igor Strawinsky und Duke Ellington unter dem Motto “The Rite of Swing„ in den Fokus gerückt, heißt es in der Veranstaltungsvorschau.

Peter Vogel studierte Klavier, Orgel und Komposition. Seine pianistischen Lehrjahre führten ihn bis zur Meisterklasse bei Homero Francesch an der Musikhochschule Zürich. Neben seiner klassischen Ausbildung hat er sich intensiv mit Jazzmusik beschäftigt. Zahlreiche Auszeichnungen, Rundfunk-, Fernseh- und CD-Aufnahmen begleiten seine umfangreiche Konzerttätigkeit. Er trat auf verschiedenen Festivals in Europa auf, wie dem Nordhessischen Kultursommer, der ars electronica Linz, dem Bodenseefestival, den Bregenzer Festspielen, dem Flandern Festival (Belgien), dem Lemberg Festival und dem Kammermusikfestival in Kiew (beides Ukraine) sowie im Grand National Theater in Peking. Seine Werke wurden bisher unter anderem in Darmstadt, Frankfurt, Peking, Bregenz, Linz und Konstanz uraufgeführt.

Das Modern String Quartet hat sich in seiner inzwischen 32-jährigen Karriere eines zum Ziel gesetzt: In bester Jazzmanier den Saal zu erhitzen, den Funken von den Instrumenten auf das Publikum überspringen zu lassen, heißt es weiter. Von Anfang an hob es sich damit von den Konventionen der Musikszene in auffälliger und erfrischender Weise ab. Dabei hat sich das Quartett von dem Gedanken leiten lassen, den Jazz in die Kunstmusik zurückfließen zu lassen und die nur scheinbar entfernten musikalischen Ausdrucksformen wieder zu versöhnen – mit den ungewöhnlichen Mitteln des klassischen Streichquartetts und vor allem durch Improvisation.