Von Poledance bis Eisstockschießen: Langenargen bewegt sich

Große Bühne für erfolgreiche Athleten: 175 ambitionierte und arrivierte Sportler aus Langenargen haben am Mittwochabend im Rampenlicht gestanden. Hintergrund war der schon traditionelle Festakt, in dessen Rahmen die geladenen Protagonisten einmal im Jahr für ihre herausragenden sportlichen Leistungen geehrt werden.

Die Ehrungen übernahmen Hauptamtsleiter Klaus-Peter Bitzer sowie die Stiftungsvorstände der Franz-Josef-Krayer-Stiftung, Christoph Brugger und Gertrud Trautwein. „Ich darf mit Freude und Stolz mitteilen, dass wir heute Abend einen Gesamtbetrag in Höhe von fast 10 000 Euro auschütten. Dafür möchte ich mich bei der Franz-Josef-Krayer-Stiftung und deren Stiftungsrat herzlich bedanken“, sagte Klaus-Peter Bitzer, der für den kurzfristig aus privaten Gründen verhinderten Bürgermeister Achim Krafft einsprang.

Gesund zum Sieg

175 Sportler durften den Lohn für unzählige Trainingsstunden, unermüdlichen Fleiß, selbstlose Disziplin, vor allem aber für die erfolgreiche Teilnahme an verschiedenen Wettkämpfen auf Regional-, Landes-, Bundes- sowie internationaler Ebene in Empfang zu nehmen. „Ich gehöre zu dem Typ Mensch, der schon im Sport die gesamte Unterrichtsstunde auf dem Dreimeterbrett gestanden hat und erst in der 45. Minute gesprungen ist“, zitierte Klaus-Peter Bitzer Bundeskanzlerin Angelika Merkel. Nicht erst am Ende, sondern von Beginn an müsse man laut Hauptamtsleiter Ehrgeiz entwickeln, um letztlich erfolgreich zu sein.

Dabei sei es nicht der Siegeswille allein, der Sporttreibenden ansporne: „Viele Angebote, gerade im Breiten- und Integrationssport, dienen insbesondere der gesundheitlichen Vor- und Nachsorge, oder einfach dem persönlichen Wohlfühlen. Denn jeder, der den inneren Schweinehund überwunden und den Fernsehsport gegen den aktiven eingetauscht hat, empfindet ein Glücksgefühl“, versicherte Bitzer.

Erfolg hebt die Stimmung

Gleichwohl betonte er, dass das Gewinnenwollen auch ein wichtiger Antrieb sei, um die Freude am Sport zu erhalten. Erfolgserlebnisse förderten die eigene Stimmung und in einer Mannschaft zudem das Zusammengehörigkeitsgefühl. In diesem Zusammenhang dankte Bitzer den Trainern, Übungsleitern, Betreuern samt Eltern und Großeltern, die vor und hinter den Kulissen die Athleten trainierten und betreuten. „Ihnen alle möchte ich auf diesem Weg eine symbolische Goldmedaille umhängen“, freute sich der Moderator und appellierte: „Bleiben sie alle weiter so engagiert und fleißig, damit sie noch lange Freude an ihrem Sport haben.“ Musikalisch umrahmt wurde die Feierstunde vom Saxophon-Quartett der Musikschule mit Lara Klotz, Fiona Köhler, Johanna Schwarz sowie Tobias Beck.

Die Namen der geehrten Sportler:

FV Langenargen SGM Langenargen / Eriskirch, F-Juniorenteam 2017/2018, Mannschaft U8/U9: Matheo Luca Florian, Aaron Hoffmann, Robin Plowens, Simon Probst, Silas Sehler, Ben Sesselmann, Johanna Wocher. Mannschaft U10/U11: Lennart Stroppel, David Müller, Jona Bährle, Lauren Wenzler, Leo Birk, Nikos Handtke, Dren Gashi, Finn von Dewitz, Joshua Knauss, Etienne Wackler, Jan Eckstein, Tim Steinacher, Lorenz Lauria, Max Schöllhorn, Luca Heilig, Julius Wocher, Leon Biegger. C-Juniorenteam 2017/2018: Zeybek Cambolat, Marc Charles, Michael Mauzentsch, Tom Oeckl, Emanujel Saciri, Michak Tuczek, Raffael Wagner, Simon Deprez, Max Dier, Peter Fischer, Florian Lemp, Tobias Lemp, Oliver Leuter, Elias Wiktorowski, Robin Carl, Tobias Ege, Julian Mehler.

1. Mannschaft: Alexander Birk, Martin Dillmann, Omar Kaniwar, Murat Kocyigit, Florian Lanz, Andreas Lanz, Christian Lutz, Marius Müller, Selcuk Öksüc, Kevin Oswald, Burhan Palloshi, Lukas Porstner, Veldan Salvinovic, Florian Schlecker, Marco Tasic, Nico Weishaupt, Daniel Wocher, Norman Zahlmann. FV Langenargen SGM Langenargen/Eriskirch: Svenja Neugebauer.

SC-Freiburg, 15 Jahre: Muriel Kroflin.

VfB Friedrichshafen, Abteilung Leichtathletik, 19 Jahre: Philipp Seubert.

TV02 Langenargen, Abteilung Leichtathletik, 13 Jahre: Marie Wösle; 14 Jahre: Anna Bauhuis, Felicia Sobeck, Adrian Terwart; 15 Jahre: Louise Wanger; 16 Jahre: Jannik Härle; 17 Jahre: Matthias Bauhuis; 18 Jahre: Pascal Sobeck; 20 Jahre: Frederik Sobeck, Timm Wahl. TV02 Langenargen, Abteilung Turnen, 10 Jahre: Raphael Schwarz; 11 Jahre: Constantin Maier; 12 Jahre: Nikolas Ulrich; 67 Jahre: Werner Dörr. TV02 Langenargen, Abteilung Tischtennis, 11 Jahre: Leo Kempter; 12 Jahre: Amelie Frohnmayer; 18 Jahre: Joy Ron Michel; 19 Jahre: Tim Wenzel; 72 Jahre: Karin Dostal.

Kampfsportteam „Sidekick“, 10 Jahre: Anna Flag; 11 Jahre: Lisa Marie Flag. Kampfsportteam „Sidekick“: Jennifer Rieß, Maren Koch, Lars Koch, Sara Krug, Jessica Bleicher, Vanessa Bleicher, Tara Wilde.

TaeKwonDo-Schule Postleb, 12 Jahre: Lukas Wallas; 14 Jahre: Lana Moll; 15 Jahre: Finn Bohlken; 22 Jahre: Lisa Hug; 27 Jahre: Jasmin Schaufler; 32 Jahre: Ralph Neu; 39 Jahre: Denny Matzke; 47 Jahre: Ingo Bohlken.

Boxteam Langenargen, 16 Jahre: Secko Akyüz und Arion Dautaj; 17 Jahre: Sascha Kiebler; 18 Jahre: Jacqueline Brugger; 25 Jahre: Kushtrim Mahmuti.

Bodensee-GYM im Sportpark Langenargen Muay-Thai + Kickboxen, 17 Jahre: Elias Musso. Bodensee-GYM im Sportpark Langenargen, 15 Jahre: Pelin Akyol, Reza Surkhabi; 18 Jahre: Resul Güccuk; 20 Jahre: Sebastian Laski; 23 Jahre: Selahattin Sahin; 24 Jahre: Bettina Jauch. Bodensee-GYM im Sportpark Langenargen, Poledance-Duo, 23 Jahre: Albina Kreider; 31 Jahre: Irina Mauch.

Tanzschule No 10, 17 Jahre: Felix Stange.

DLRG Langenargen, Rettungsschwimmer, 10 Jahre, Mannschaft: Emilian Prall, Kilian Lukas, Tim Friedrich, Mayla Charles; 13 Jahre, Mannschaft: Magdalena Kuhn, Felicitas Bernis, Eva Duelli, Elisa Beyer, Amelie Lux; 14 Jahre: Felicia Sobeck

Yacht-Club Langenargen, 17 Jahre: Christoph Winkelhausen.

LG Welfen, 47 Jahre: Monika Carl.

Tennis-Club Langenargen, Mannschaft Knaben: Simon Cichy, Mattis Kley, Robin Rundel, Moritz Wittmann, Nicolas Arnold, Valentin Lauria, Lorenz Lauria, Julian Mehler, Max Christ. Mannschaft: Rudi Mehler, Klaus Kloth, Erwin Baierl, Peter Kowalski, Jürgen Grieb, Gerd Spindler, Eugen Schmidberger, Jürgen Zerlaut, Ulrich Pratz, Oswald Janke, Ulrich Spatzek, Ernst Käppeler, Hermann Hauser, Wolfgang Kallina, Siegfried Bachmann, Frank Müller-Thoma, Dieter Haase, Lothar Truöl, Reini Miller, Hans-Ulrich Renz. Tennis-Club Langenargen, 65 Jahre: Rudi Mehler; 18 Jahre: Christian Späthe.

ESC Langenargen, 19 Jahre: Philipp Fritsch; 29 Jahre: Raffael Tomasi. Damen: Rosemarie Tomasi, Edeltraud Göppinger, Irmgard Käppeler. Damen-Mannschaft-Duo: Rosemarie Tomasi, Edeltraud Göppinger. Damen-Mannschaft: Irmgard Käppeler, Isabella Beck, Edeltraud Göppinger, Monika Bucher, Rosi Tomasi.

Herren-Mannschaft: Ernst Käppeler, Daniel Käppeler, Lothar Frick, Michael Fuchs, Ernst Käppeler, Josef Beck, Roland Götze, Lothar Frick, Bruno Morandell, Florian Morandell, Raffael Tomasi, Markus Lukas, Philipp Fritsch, Christian Späthe. Herren-Mannschaft-Duo: Markus Lukas, Raffael Tomasi, Roland Götze, Philipp Fritsch, Bruno Morandell, Florian Morandell, Philipp Fritsch, Lothar Frick. Herren-Mannschaft-Duo-Mix: Rosemarie Tomasi, Markus Lukas.