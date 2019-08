Vom Wunderkind zur Tastenkönigin

Die amerikanische Pianistin Claire Huangci gibt am Freitag, 30. August, das letzte Konzert des Sommerfestivals der Langenargener Schlosskonzerte. Die Gewinnerin des ZF-Musikpreises 2012 präsentiert sich ab 19.30 Uhr mit Werken von Scarlatti, Mozart, Chopin, Schubert und Brahms, kündigen die Veranstalter an.

Domenico Scarlattis Sonaten sind kleine Kostbarkeiten voller Brillanz, Farbe und dichter Harmonik, heißt es in der Ankündigung weiter. Er schrieb sie sich selbst in die Finger, aber auch als Übungs- und Glanzstücke für seine Gönnerin, die spanische Königin Maria Bárbara. Die amerikanische Pianistin Claire Huangci startet gleich mit vier dieser Sonaten in ihren Klavierabend im Schloss Langenargen. Ihnen folgt die Sonate in B-Dur KV 333 von Wolfgang Amadeus Mozart, die im Kopfsatz mit einem Feuerwerk wunderbar frei schwingender Melodik verführt und einem wunderschönen langsamen Satz einen ebenso kecken wie hintergründigen Opera-Buffa-Rausschmeißer folgen lässt.

Ungewöhnlich breites Repertoire

Nach der Mozartsonate erklingen die Nocturnes op. 48/1 in c-moll und op. 62/1 in B-Dur von Frédéric Chopin. In dieser Gattung, die auf den irischen Klaviervirtuosen und Komponisten John Field zurück geht, übertrug Chopin die Ausdrucksmöglichkeiten des menschlichen Kunstgesanges geradezu naturgetreu auf sein Medium, das Klavier. Mit drei Humoresken aus der Feder des polnischen Pianisten, Komponisten, Politikers und Freiheitkämpfers Ignazy Jan Paderewski endet die erste Hälfte des Konzerts. Nach der Pause sind die Impromptus op. 142 von Franz Schubert zu hören; vier lyrische Werke, die eine musikalische Einheit ergeben, was Robert Schumann vermuten ließ, dass es sich eigentlich um eine viersätzige Sonate handele. Den Spannungsbogen dieses Abends beschließen mit Temperament, Energie und unbändigem Melodienreichtum drei ungarische Tänze von Johannes Brahms, heißt es.

Schon die Konzeption ihres Programms zeigt, dass Huangci weit über das ehemalige Wunderkind hinaus gewachsen ist. Bestach sie zu Beginn ihrer Laufbahn vor allem durch ausdrucksstarke Chopin-Interpretationen, zeigt sie heute ein ungewöhnlich breites Repertoire, in das sie auch immer wieder zeitgenössische Werke aufnimmt. 2018 errang sie den ersten Preis und den Mozart Preis beim „Geza Anda Competition“. „Ihre Interpretation der Werke von Mozart, Beethoven und Schubert besticht durch ihre Kreativität und wirkt frisch und überzeugend“, urteilte die Jury. Andere Kritiker bescheinigen ihr hohe Virtuosität, gestalterische Souveränität und feinsinnige Klangdramaturgie, schreiben die Veranstalter. Sie konzertierte mit Orchestern wie dem Mozarteumorchester Salzburg, dem Radio-Sinfonieorchester Stuttgart unter Roger Norrington und dem Vancouver Symphony Orchestra in Konzertsälen wie der Carnegie Hall New York, dem Wiener Konzerthaus und der Oji Hall Tokyo. Im September 2018 erschien ihr viertes Album mit den Préludes von Sergey Rachmaninow. Sie studierte am Curtis Institute of Music in Philadelphia und bei Arie Vardi an der Musikhochschule Hannover.

Dem Bodensee ist sie seit ihrer Teilnahme am Internationalen Klavierfestival junger Meister verbunden. Auch in Langenargen hat sie in den vergangenen Jahren mehrfach ihr Publikum bezaubert.