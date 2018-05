Vom Klassenerhalt zum Auftstiegsaspiranten

Die „Red Hot Volley Peppers“ des TV Langenargen haben in der Volleyball-B-Klasse Mixed ihren Siegesserie fortsetzen können und beide Partien mit 2:1 und 2:0 gewonnen. Mit fünf von sechs möglichen Punkten aus diesem Spieltag konnten die „Red Hots“ die Tabellenspitze erobern. Während das Saisonziel eigentlich der Klassenerhalt war, ist nun gar der Aufstieg in die A-Klasse in greifbare Nähe gerückt.

Zunächst war A-Klasse-Absteiger SV Ennetach der Gegner. Im ersten Satz verlief das Spiel auf Augenhöhe und es gab im gesamten Verlauf maximal zwei Punkte Abstand. Die „Red Hots“ bestachen durch ihr sehr gutes Stellungsspiel und fast unüberwindbare Abwehr, während die Ennetacher vor allem durch individuelle Stärke punkten konnten. Nach vielen sehenswerten Ballwechseln hatte jedoch Langenargen die besseren Nerven und konnte mit dem zweiten Satzball den Satz mit 26:24 gewinnen.

Im Durchgang zwei leistete sich Langenargen einen der mittlerweile sehr selten gewordenen Durchhänger. Ennetach spielte konzentiert und druckvoll, während sich bei den „Red Hots“ einige Fehler einschlichen und auch das Glück etwas fehlte. So ging der zweite Satz recht deutlich mit 25:18 an die Gegner.

Der entscheidende dritte Satz begann dann wieder sehr ausgeglichen. Erst nach dem 12:12 konnte sich LA einen Punktevorsprung erarbeiten. Ennetach stemmte sich mit allen Mitteln gegen die drohende Niederlage, doch die „Red Hot Volley Peppers“ spielten konsequent und konzentriert weiter und konnten dieses äusserst spannende und unterhaltsame Spiel schliesslich mit 2:1 gewinnen.

Gegner des zweiten Spiels war die SG Blönried/Bad Waldsee. Die „Red Hots“ bauten Druck auf, brachten durch platzierte Aufschläge die Annahme des Gegner eins ums andere Mal in Verlegenheit und verhinderten damit, dass die Waldseer ihr Spiel aufbauen konnten. Entnervt durch die „Gummiwand Red Hots“, durch starke Angriffe und einige Blockpunkte lief bei den Gegnern immer weniger und Langenargen gewann Satz eins deutlich mit 25:17.

Dies setzte sich auch im zweiten Durchgang so fort, Langenargen machte so gut wie keine Fehler, blieb konzentriert, baute ständig die Führung aus und gewann den Satz schließlich mit 25:16 und das Spiel mit 2:0.