Vom Bodensee auf die Bühnen der Welt

Pianist Aaron Pilsan gibt am 24. Juli um 18.30 und 20.30 Uhr im Rahmen der Langenargener Schlosskonzerte einen Klavierabend im Münzhof. Auf dem Programm stehen laut Pressemitteilung des Veranstalters Werke von Johann Sebastian Bach, Carl Philip Emanuel Bach, Carl Czerny und Johannes Brahms. Seit er im Jahr 2007 als Elfjähriger zum ersten Mal am Internationalen Klavierfestival junger Meister in Lindau teilnahm, hat Pilsan eine außergewöhnliche Laufbahn angetreten. Heute gilt er als einer der vielversprechendsten internationalen Klavier-Stars seiner Generation, schreibt der Veranstalter.

In den Münzhof weichen die Schlosskonzerte in diesem Sommer aus, weil dort die wegen der Corona-Pandemie notwendigen Abstands- und Hygieneregeln besser einzuhalten sind. Um möglichst vielen Zuhörern den Besuch zu ermöglichen, spielen die Künstler zweimal, auf eine Pause wird verzichtet.

Veranstalter Peter Vogel sagt zum Programm: „Das Konzert wird sich um den Jahresregenten Beethoven gruppieren: Erst erklingen Werke von Johann Sebastian Bach und seinem Sohn Carl Phillipp Emanuel, die Beethoven sehr verehrte. Es folgen Variationen seines Schüler Carl Czerny und schließlich die Händelvariationen von Johannes Brahms, dem Beethoven ein großes Vorbild war.“

Aaron Pilsan nimmt sein Publikum mit auf einen Rundgang durch musikalische Epochen. Johann Sebastian Bachs italienisches Konzert ist eine so virtuose wie verspielte Referenz an den italienischen Barock. Die A-Dur-Sonate seines als „Hamburger“ oder auch „Berliner“ Bach berühmten Sohns gehört zu einer von ihm selbst herausgegebenen Sammlung „für Kenner und Liebhaber“. Sie zeugt mit Gefühlsausdruck bei komplexer Struktur von der Frühklassik. In Czernys Variationen op. 12 über einen Wiener Walzer erklingen musikalische Phantasie und Erfindungskraft und Brahms` romantische Händelvariationen op. 24, der von ihm verehrten Clara Schumann gewidmet, schließen den Kreis.

Am Anfang der mittlerweile zahlreichen Auszeichnungen des jungen Klaviervirtuosen Aaron Pilsan stand der Gewinn des internationalen Klavierwettbewerbs um den Rotary-Jugend-Musikpreis des RC Friedrichshafen-Lindau im Jahr 2010. Vom deutschen Magazin Fono Forum zum besten Nachwuchskünstler des Jahres 2011 gekürt, wurde Aaron Pilsan 2014 in die „Rising Stars“-Reihe der European Concert Hall Organization (ECHO) aufgenommen. Im selben Jahr gewann er auch den ZF-Musikpreis. Er tritt bei namhaften Festivals wie dem Menuhin-Festival Gstaad, der Schubertiade Hohenems und dem Kissinger Sommer auf sowie auf Bühnen von Tokio über Wien und Paris bis Montréal auf.

Neben dem klassischen und romantischen Repertoire widmet er sich zeitgenössischer Musik und arbeitet mit Komponisten wie Jörg Widmann, Thomas Larcher und Reza Vali zusammen. Seine Debut-CD mit Werken von Schubert und Beethoven erzielte größte Anerkennung der internationalen Presse. 2018 erschien das Album „Home“ mit Werken von Schubert und Schumann, aufgenommen mit dem Cellisten Kian Soltani.