Volksbank überreicht „Großen Stern des Sports“ an TC Langenargen

Jürgen Strohmaier, Vorstandsvorsitzender der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang, hat dem Jugendwart Jochen Beck und dem Jugendsprecher Valentin Lauria den „Großen Stern des Sports“ in Bronze für die vorbildliche Jugendarbeit des Vereins überreicht (Foto). Bis zum 30. Juni hatten sich die Sportvereine in der Region mit einem konkreten Projekt bei der Volksbank Friedrichshafen-Tettnang bewerben können. Die eingereichten Konzepte wurden anschließend nach Kategorien wie gesellschaftliche Wirksamkeit, Reaktionen auf Herausforderungen, Übertragbarkeit, Kommunikation, Vernetzung und Innovation bewertet, wie die Volksbank in einer Pressemitteilung schreibt. All diese Kriterien erfüllt das Konzept der Jugendarbeit des TC Langenargen in besonderem Maße. „Es ist großartig, was der TC Langenargen in diesen schwierigen Zeiten im Bereich Jugendarbeit alles auf die Beine gestellt hat. Das macht Hoffnung für die Zukunft!“, sagt Jürgen Strohmaier. Entstanden ist die Idee „Sterne des Sports“ zur Auszeichnung des ehrenamtlichen Engagements von Sportvereinen durch eine Kooperation der Volksbanken und Raiffeisenbanken und dem Deutschen Olympischen Sportbund (DOSB) im Jahr 2004. Die Aktion hat sich mittlerweile als „Oscar“ des Breitensports etabliert und die Volksbank Friedrichshafen-Tettnang hat sich in diesem Jahr erstmalig daran beteiligt. Unterstützt wurde sie dabei vom Sportkreis Bodensee und deren Präsidentin Eveline Leber. Die Auszeichnung in Bronze ist mit 1000 Euro dotiert und ist zugleich die Eintrittskarte für die nächste Runde im Wettbewerb um die „Sterne des Sports“ auf Landesebene. Foto: Volksbank